واقيمت المسابقات يوم الاحد على ملعب آفتاب انقلاب (شمس الثورة) حيث استطاع الرياضي حدادي احراز البطولة في مسابقة رمي القرص بتسديد 6 رميات واستطاع تسجيل رقمين قياسيين جديدين (62 و 64 مترا) وبذلك احرز البطولة في هذه المرحلة من العاب القوى ضمن الدوري الذهبي.

كما سجل الرياضي سجاد بيرآيقين في المسابقة مسافة 58 مترا و 75 سانتيمترا لينال في المرتبة الثانية ومحمد صميمي 57 مترا و 66 سانتيمترا لينال المرتبة الثالثة.