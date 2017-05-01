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|رقم الخبر: 192482
|تاريخ النشر: أيار 01, 2017
|الوقت: 11:17
|الاقسام: رياضة
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حدادي ينال بطولة "رمي القرص" في الدوري الذهبي الايراني لالعاب القوى
أحرز الرياضي احسان حدادي بطولة المرحلة الاولى لمسابقة "رمي القرص" ضمن الدوري الذهبي لالعاب القوى في ايران.
واقيمت المسابقات يوم الاحد على ملعب آفتاب انقلاب (شمس الثورة) حيث استطاع الرياضي حدادي احراز البطولة في مسابقة رمي القرص بتسديد 6 رميات واستطاع تسجيل رقمين قياسيين جديدين (62 و 64 مترا) وبذلك احرز البطولة في هذه المرحلة من العاب القوى ضمن الدوري الذهبي.
كما سجل الرياضي سجاد بيرآيقين في المسابقة مسافة 58 مترا و 75 سانتيمترا لينال في المرتبة الثانية ومحمد صميمي 57 مترا و 66 سانتيمترا لينال المرتبة الثالثة.
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