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|رقم الخبر: 192481
|تاريخ النشر: أيار 01, 2017
|الوقت: 11:16
|الاقسام: رياضة
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رضا علي بور يحطم رقما قياسيا بكأس العالم لتسلق الصخور
فاز المتسلق الايراني رضا علي بور بمنافسات السرعة ببطولة كأس العالم لتسلق الصخور في مدينة ناجينغ الصينية.
وتمكن المتسلق علي بور من تسجيل زمن دون 6 ثواني في جميع مراحل منافسات السرعة، حيث انه سجل بدور نصف النهائي زمن 05:48 ثانية محطما رقم الاوكراني "دانيل بوديرف" البالغ 05:60 ثانية.
وبالدور النهائي تغلب علي بور على منافسه الروسي مسجلا زمن 05:54 ثانية.
وتشمل رياضة تسلق الصخور منافسات مختلفة ومنها السرعة التي تنص قواعد الاتحاد العالمي على تسلق المتسابق حائطا بطول 15 مترا.
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