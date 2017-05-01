وتمكن المتسلق علي بور من تسجيل زمن دون 6 ثواني في جميع مراحل منافسات السرعة، حيث انه سجل بدور نصف النهائي زمن 05:48 ثانية محطما رقم الاوكراني "دانيل بوديرف" البالغ 05:60 ثانية.

وبالدور النهائي تغلب علي بور على منافسه الروسي مسجلا زمن 05:54 ثانية.

وتشمل رياضة تسلق الصخور منافسات مختلفة ومنها السرعة التي تنص قواعد الاتحاد العالمي على تسلق المتسابق حائطا بطول 15 مترا.