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رقم الخبر: 192480 تاريخ النشر: نيسان 30, 2017 الوقت: 20:02 الاقسام: عربيات  
المغرب يعبر عن ارتياحه لقرار الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية

المغرب يعبر عن ارتياحه لقرار الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية

أعربت السلطات المغربية، السبت، عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية الذي اعتمد الجمعة بالإجماع، مشيرًا إلى أنه سيراقب من كثب انسحاب عناصر البوليساريو من منطقة موضع نزاع.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطا، إن "المغرب يشيد بقرار مجلس الأمن، اليوم نحن إزاء حركية".

وأضاف "أن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة دعوا مرارا بلدان الجوار وخصوصا الجزائر إلى بذل جهود".

وتطرق بوريطا إلى انسحاب عناصر البوليساريو الجمعة من منطقة الكركرات التي تبلغ مساحتها بضعة كيلومترات مربعة وتقع قرب الحدود الموريتانية.

وكانت هذه المسألة زادت التوتر بين طرفي النزاع في الأشهر الأخيرة.

وأضاف الوزير المغربي أن البوليساريو "أجبرت على الخروج مطأطأة الرأس من الكركرات تحت ضغط مجلس الأمن ولتفادي إدانة حازمة جدا".

وتابع "هذا يعزز جانب المغرب في موقفه بشأن وضع المنطقة العازلة التي يجب أن تكون خالية من كل وجود عسكري مع حركة مرور بلا اضطرابات واحترام وقف إطلاق النار".

وأكد بوريطا أن "المغرب سيستمر في مراقبة الوضع ميدانيا من كثب" مضيفا "أن انسحاب البوليساريو يجب أن يكون كاملا وبلا شروط ودائما".

 

 

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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