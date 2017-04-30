قال المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر الأحد، إن لروسيا دورا محوريا في حل الأزمة الليبية، لافتا إلى وجود تفاهم بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتوصل إلى تسوية سياسية للازمة.

وقال كوبلر في تصريحات نشرتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه "يقدر الدور البناء للحكومة الروسية، فروسيا عضو مهم في مجلس الأمن.

وتابع / مجلس الأمن يعتبر الاتفاق السياسي الليبي هو خارطة الطريق أمام ليبيا ولا نحتاج خططًا أو بدائل أخرى".

وأضاف أن الحكومة الروسية هي جزء من الحل السياسي في ليبيا، ولعبت دورًا كبيرًا في التقريب بين الأطراف الرئيسية بالدولة.

وأوضح أن روسيا تملك علاقات جيدة مع الأطراف شرق ليبيا، مشددًا على أهمية استغلال ذلك لضمان التزام مجلس النواب والقوات الموالية له بالتسوية السياسية مع حكومة الوفاق الوطني.