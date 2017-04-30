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رقم الخبر: 192479 تاريخ النشر: نيسان 30, 2017 الوقت: 19:59 الاقسام: عربيات  
مارتن كوبلر: دور محوري لروسيا في حل الأزمة الليبية

مارتن كوبلر: دور محوري لروسيا في حل الأزمة الليبية

قال المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر الأحد، إن لروسيا دورا محوريا في حل الأزمة الليبية، لافتا إلى وجود تفاهم بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتوصل إلى تسوية سياسية للازمة.

وقال كوبلر في تصريحات نشرتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه "يقدر الدور البناء للحكومة الروسية، فروسيا عضو مهم في مجلس الأمن.

وتابع / مجلس الأمن يعتبر الاتفاق السياسي الليبي هو خارطة الطريق أمام ليبيا ولا نحتاج خططًا أو بدائل أخرى".

وأضاف أن الحكومة الروسية هي جزء من الحل السياسي في ليبيا، ولعبت دورًا كبيرًا في التقريب بين الأطراف الرئيسية بالدولة.

وأوضح أن روسيا تملك علاقات جيدة مع الأطراف شرق ليبيا، مشددًا على أهمية استغلال ذلك لضمان التزام مجلس النواب والقوات الموالية له بالتسوية السياسية مع حكومة الوفاق الوطني.

 
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مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا/وكالات
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