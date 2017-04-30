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رقم الخبر: 192478 تاريخ النشر: نيسان 30, 2017 الوقت: 19:55 الاقسام: عربيات  
الجيش الجزائري يقضي على 4 إرهابيين شرق البلاد

الجيش الجزائري يقضي على 4 إرهابيين شرق البلاد

أعلن الجيش الجزائري، السبت، أنه قتل بالرصاص 4 إرهابيين وصفهم بالخطيرين شرقي البلاد، ما يرفع عدد قتلى الإرهابيين في البلاد منذ بداية 2017 إلى 40.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن "الإرهابيين" الأربعة قتلوا أثناء عملية تمشيط نفذت في منطقة جبل مليتي الجبلية قرب باتنة على بعد 500 كلم جنوب شرقي العاصمة الجزائر مشيرة إلى أنه جرى ضبط أسلحة وذخائر، وفق "فرانس برس".

ويأتي هذ التطور بعد مرور 9 أيام على تفجير انتحاري نفسه في ولاية قسنطينة شرقي البلاد  أثناء مطاردة الجيش له واعتقل خلال العملية مسلح آخر.

وتشهد الجزائر منذ بداية تسعينات القرن الماضي نشاطا لمجموعات مسلحة متشددة.

ورغم التوصل الى ميثاق سلم في 2005 بهدف طي صفحة الحرب الأهلية التي كانت خلفت 200 ألف قتيل، فإن بعض المجموعات المسلحة أبقت على نشاطها في شرقي البلاد وجنوبها.

 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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