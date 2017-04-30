أصدرت "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض، الأحد، حكماً بالقتل تعزيراً (الإعدام) بحق سعودي، اتهم بإطلاق النار على رجال الأمن، وتعليق رايات تنظيم "داعش" الإرهابي على أعمدة الإنارة في بلدة "العوامية"، بغرض أثارة الفتنة وزعزعة الأمن حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء في الحكم الابتدائي، إنه ثبت لدى المحكمة "إدانته (المواطن) بالاشتراك مع عدد من الأشخاص بالسعي لزعزعة الأمن، من خلال حرصه على الاعتداء على رجال الأمن، وإطلاقه النار من سلاح رشاش بالقرب من مركز شرطة العوامية، بقصد قتل رجال الأمن".

كما ثبت لدى المحكمة حيازة المتهم رشاش آلي من طراز "كلاشنكوف"، مع ذخيرة، بقصد استخدامه للإخلال بالأمن، وبيعه رشاشاً لمواطن آخر، لاستخدامه لذات الغرض.

جدير بالذكر، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض ومدينة جدة، تنظر في القضايا، التي تخرج عن إطار الأحكام حسب الشريعة الإسلامية، غير أن هذه الأحكام، التي تصدر "تعزيراً"، قابلة للاستئناف والتمييز في المحاكم السعودية.