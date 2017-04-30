أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، الأحد، بجراح متفاوتة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات، إحداها بالرصاص المطاطي في الفخذ، وقد عولجت ميدانيا، وإصابتين نتيجة الضرب الشديد على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وفي سياق منفصل شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الاحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة، في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.

ووفقا لموقع "الانتفاضة" أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 30 مواطناً من مدن القدس ونابلس وجنين وقلقيلية.

ففي بلدة العيساوية في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، 16 مواطناً، فيما استدعت اثنين آخرين.

وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال، ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، بعد مداهمة منزله في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل غرب نابلس، واعتقلت أسيرين محررين، إضافة لاعتقال شاب من منزله بمخيم العين غربي المدينة.

وفي مدينة جنين نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال، أسفرت عن اعتقال ثلاثة مواطنين بينهم جريح أصيب إثر المواجهات الليلية في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ليلة السبت شابين من بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية على حاجز عسكري، فيما تم اعتقال أربعة مواطنين من إذنا بالخليل، إضافة لاعتقال مواطن خامس من مدينة بيت لحم.

وفي غضون ذلك دهس مستوطن إسرائيلي، الأحد، طفلا فلسطينيا يبلغ 4 سنوات في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وبحسب أقرباء الطفل فإنه يدعى مراد الرازم، ويبلغ من العمر 4 سنوات، وأقدم المستوطن على دهسه وسط الخليل على مقربة من حي تل الرميدة ولاذ بالفرار من المكان.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن إصابة الطفل وصفت بالمتوسطة ونقل إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

يشار إلى أن المستوطنين يصعّدون اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين، تحت غطاء رسمي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تتجاهل هذه الاعتداءات ولا تلجأ إلى التحقيق في وقائعها ومحاسبة مرتكبيها.

إلى ذلك استمر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، الأحد، في إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الرابع عشر على التوالي، وسط استمرار الإجراءات القمعية الاحتلالية، وفعاليات جماهيرية وشعبية مساندة.

ويواصل الأسرى معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، والتي شرعوا بها في 17 من أبريل 2017، لتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها.

وتتجه الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام نحو الخطورة، بعد فقدانهم أكثر من عشرة كغم من أوزانهم، مع هبوط في ضغط الدم وآلام حادة في الرأس والمعدة والمفاصل وضعف القدرة على الحركة." من شهادات للأسرى المضربين في سجن "عوفر".

ومن شهادات للأسرى المضربين في سجن "عوفر" تحرم إدارة سجون الاحتلال الأسرى من المياه الباردة، وتضطرهم إلى شرب المياه الساخنة، وبعد أن صادرت ملابسهم الشخصية وأبقت فقط على الملابس التي يرتدونها، ولا تسمح بغسيلها سوى مرة واحدة أسبوعياً.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال منع محاميي المؤسسات الحقوقية من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام، باستثناء سجني "عوفر"، و"عسقلان".

الى ذلك تتواصل فعاليات إسناد الإضراب في كافة المحافظات، واليوم تخصص الصلوات في الكنائس وتقرع أجراسها إسناداً للمضربين، ودعوة لرجال الدين المسيحيين والمسلمين التواجد في خيم الإضراب، وكذلك تستمر الفعاليات في ساحة السرايا في "غزة".