قضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بإعدام القيادي الإخواني وجدي غنيم واثنين آخرين في القضية المعروفة باسم "خلية وجدي غنيم".

الأمن الوطني يلقي القبض على عناصر خلية جديدة لداعش في السويس

وقال مصدر محلي إن المحكمة قضت بإعدام غنيم واثنين آخرين والسجن المؤبد لخمسة متهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إحالة أوراق 3 متهمين من الإخوان بينهم غنيم إلى مفتى الديار المصرية تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لأفراد الخلية تهما بإنشاء وتأسس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجه الادعاء للمتهمين تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والدعوة إلى تكفير الحاكم والخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة.

ومن بين التهم الموجهة لأفراد الخلية أيضا، الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم.

وعلى المستوى الأمني تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس من القبض على خلية لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة السويس قبل قيامها بتسفير شباب للقتال في سوريا والتدريب من أجل العودة لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.

ونجحت قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس بالتعاون مع مديرية أمن السويس بقيادة اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن القبض على اثنين من العناصر المنتمية لخلية داعش وجار ضبط آخرين.

وقام ضباط جهاز الأمن الوطني بالسويس بضبط مراسلات ومستندات ومحادثات بين المضبوطين وقيادات داعش في سيناء وسوريا، وأكد مصدر أمني، أنه جار القبض على متهمين آخرين بالقضية منتمين لخلية داعش.

يذكر أن جهاز الامن الوطني بالسويس نجح في ضبط أكثر من 4 خلايا لداعش الإرهابي منذ بداية العام الحالي.