* مصادر عسكرية سورية تنفي اعتداءاً صهيونياً على اللواء 90 في القنيطرة * بدء خروج دفعة جديدة من المسلحين من حي الوعر بمدينة حمص

ويدمر نفقاً لتنظيم "داعش" في دير الزور.. ويقضي على العديد من الإرهابيين

أعلن مصدر عسكري إعادة الأمن والاستقرار إلى 3 قرى والسيطرة على عدة تلال ونقاط استراتيجية وآبار للنفط والغاز في ريف حمص الشرقي بعد تدمير آخر تحصينات تنظيم “داعش” الارهابي فيها.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا الاحد، بأن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة “أعادت خلال عملياتها في ملاحقة تنظيم /داعش/ الإرهابي بريف حمص الشرقي الأمن والاستقرار الى قرى رجم القصر والرجم العالي ورجم درغام والسيطرة على تلال المدراجة والإعلام الغربية والتركس ومحطة اتصالات شاعر ومعمل شاعر وقارة الباك وجبل ثنيات الرز وآبار النفط والغاز/103 /108 /110 /112 ووصلت إلى مسافة قريبة من البئر الأساسي لحقل الشاعر 105”.

وأشار المصدر العسكري إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن “القضاء على أعداد كبيرة من ارهابيي تنظيم /داعش/ وتدمير عشرات الآليات ذات الدفع الرباعي والمزودة برشاشات”.

ويعمد تنظيم “داعش” الإرهابي إلى سرقة النفط من الآبار السورية المنتشرة في البادية وتهريبه إلى تركيا وإحراق بعضها قبل اندحاره منها.

إلى ذلك أوقعت وحدات من الجيش السوري عشرات القتلى والمصابين في صفوف تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في مدينة دير الزور ومحيطها.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” تسللت على اتجاه السرير النهري بدير الزور ما أسفر عن مقتل 12 ارهابيا من تنظيم “داعش” وتدمير عربة مزودة برشاش.

وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش نفذت عمليات نوعية على تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط منطقة البانوراما على الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة قضت خلالها على 7 إرهابيين ودمرت لهم عربة مزودة برشاش و3 دشم محصنة.

وفي مدينة دير الزور بين المصدر العسكري أن وحدة من الجيش فجرت نفقا لتنظيم “داعش” الإرهابي بطول 50 مترا في حي الصناعة وقضت على جميع الإرهابيين بداخله مشيرا إلى أن تفجير النفق يقطع طريق تسلل العربات المفخخة إلى النقاط العسكرية في المنطقة.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن الطيران الحربي السوري كبد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد الحربي خلال ضربات مكثفة على أوكار وتجمعات التنظيم التكفيري في تلتي 17 وعلوش وجبال الثردة وشركة الكهرباء والمهندسين وسرية جنيد على المحور الجنوبي للمدينة.

وقضت وحدات من الجيش السبت على 17 إرهابيا من “داعش” ودمرت لهم عربة مزودة برشاش ومدفع ب 10 فى محيط المقابر والمعامل واحبطت هجوما على نقاط عسكرية فى دير الزور ومحيطها.

وفي غضون ذلك بدأ صباح الأحد، خروج دفعة جديدة من المسلحين وأفراد عائلاتهم، ضمن اتفاق المصالحة من حي الوعر بمدينة حمص السوية، تمهيدا لإخلائه من السلاح والمسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه بدأ بإشراف، الهلال الأحمر السوري وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية، إخراج الدفعة السابعة من المسلحين وبعض عائلاتهم من حي الوعر باتجاه إدلب.

ويأتي ذلك وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة، وأوضح المراسل أن عملية خروج المسلحين وعائلاتهم مستمرة حاليا، حتى إتمام خروج الدفعة بشكل كامل.

وكان قد خرج يوم الاثنين الماضي 260 مسلحا والبعض من أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة بحي الوعر، في حين تمت تسوية أوضاع المئات بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

يذكر أن اتفاق المصالحة تم التوصل إليه يوم 13 مارس الماضي، ويمتد لمدة تتراوح ما بين 6 و8 أسابيع، يكون فيها الحى خاليا من جميع المظاهر المسلحة، بعد إخراج المسلحين الرافضين للاتفاق مع عائلاتهم، وتسوية أوضاع المسلحين الباقين وفقا لمرسوم العفو.

ويعد حي الوعر آخر أحياء مدينة حمص، الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة تحاصر المواطنين، وسبق أن تم اخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في مارس عام 2014.

من جهة اخرى نفت مصادر عسكرية سورية الأنباء التي تحدّثت عن اعتداء إسرائيلي على اللواء 90 التابع للجيش السوري في ريف القنيطرة.

وقالت المصادر للميادين نت "كل ما تتناقله بعض وسائل الإعلام عار عن الصحة".

كما نفى مصدر في قوات الدفاع الوطني في سوريا الخبر وقال "لا صحة لوجود عدوان إسرائيلي على أحد موقع الجيش السوري".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى تحليق الطيران المروحي الإسرائيلي بكثافة على شريط فض الاشتباك المتاخم للجولان السوري المحتل في الجهة المقابلة لبلدة الحميدية وصولاً للجهة المقابلة لبلدات ريف القنيطرة الجنوبي.