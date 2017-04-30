بغداد/نافع الكعبي - تمكنت القوات العراقية من تحرير 15 هدفاً مهماً من اصل 17 مقتربة من اعلان حسم معارك أيمن الموصل.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه قيادة عمليات قادمون يا نينوى، الأحد، عن تحرير ثلاث قرى غرب تل عبطة غربي الموصل، في حين بدأت قوات الأمن العراقية تغيير تكتيكاتها في معركة الموصل لكسر دفاعات داعش وتستعد لشن هجوم حاسم على عناصر داعش المتمترسين في المدينة القديمة وسط المدنيين، وفتح جبهة شمال المدينة لإطباق الحصار على التنظيم في المدينة القديمة المطلة على نهر دجلة، فيما رجحت وزارة الداخلية العراقية، الإعلان عن تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل خلال الاسبوع المقبل، بينما أعلنت قيادة الحشد الشعبي إحكام السيطرة على أهم طرق إمداد داعش ونقل معاركه إلى الحدود السورية.

وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان: إن قطعات الحشد الشعبي حررت قرى توميت وبونت المشيرفة وأم الشتان غرب تل عبطة ورفعت العلم العراقي فيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات".

وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت، في (6 كانون الأول 2016)، عن تحرير منطقة تل عبطة غربي الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".

وفي سياق موازٍ، قال قائد في قوات الحشد الشعبي: ان قواته ستنقل المعارك الى الحدود السورية، بعد تمكنها من استعادة قضاء الحضر الذي كان يمثل عقدة مواصلات بين الموصل وسورية غرباً، ومحافظة الأنبار جنوباً، حيث «ولاية الفرات» عند بلدة القائم.

وقال ضابط كبير في الموصل في تصريح صحافي: إن قواته تخطط لتغيير بعض تكتيكات المعركة وتستعد لشن هجوم حاسم على عناصر داعش المتمترسين في المدينة القديمة وسط المدنيين، وستفتح جبهة جديدة عبر الأحياء الشمالية بدءاً من أحياء مشيرفة والهرمات و17 تموز على أن تواصل تقدمها من الغرب من أحياء الصحة والثورة والاصلاح الزراعي، بينما تنتشر قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع جنوباً عند أقرب نقطة مع التنظيم قرب جامع النوري».

وأوضح أنه تم وقف العمليات في المدينة القديمة «خوفاً على المدنيين، ويشن طيران التحالف الدولي والجيش غارات دقيقة على مواقع التنظيم الإرهابي، بناء على معلومات مهمة تصل الى قيادة الجيش من الأهالي المحاصرين».

* الحشد الشعبي يسيطر على أهم طرق إمداد داعش

من جهة أخرى، أعلن القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري، «نقل المعركة إلى الحدود السورية»، وأضاف: «بعد تحرير البعاج والقيروان الواقعتين غرب الموصل سنكون فتحنا خطاً كاملاً نحو سورية وأكملنا سيطرتنا على أهم طرق إمداد داعش ومحاصرته في الموصل لتكون المعركة داخلية». وتابع: بعد تحرير هذه المناطق ستبقى الحدود غير مؤمنة في شكل كامل لأن التنظيم يستغل الوديان والأنفاق ومناطق أخرى لعبورها»، لافتاً الى أن «تحرير المناطق غرب الموصل سلسلة من معاركنا المستمرة لقطع كل امدادات داعش وتأمين الحدود».

* مقتل 80 داعشياً بصد هجوم غرب الموصل

وعلى صعيد متصل، أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني، عن مقتل ٨٠ عنصراً من "داعش" بصد هجوم واسع للتنظيم على قرية غرب الموصل.

وأضاف: أن كتائب الإمام علي صدت الهجوم الذي نفذ من عدة محاور ونجحت في قتل جميع المهاجمين وتدمير آلياتهم، في حين تركت جثث الدواعش مرمية في ساحات المواجهة"، مبيناً أن "قوات الحشد الشعبي لقنت الدواعش درساً حيث يحاول عناصر التنظيم فك الحصار عنهم وليس أمامهم سوى الاستسلام أو القتل".

* تدمير مواقع لداعش في الموصل وتلعفر

وفي الأثناء، دمَّرت طائرات القوة الجوية "أكبر" مستودع للوقود تابع إلى "داعش" وحرق 3 صهاريج "عملاقة" في الجانب الأيمن من الموصل، بينما دمرت طائرات أخرى مخزن صواريخ ومقرين لداعش في تلعفر.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي، أنه "استنادا لمعلومات خلية استخبارات قادمون يا نينوى - طائرات F-16 وجهت ضربات جوية لأهداف تابعة إلى عناصر داعش المتطرفة".

وأضافت: أن الضربات أسفرت عن تدمير مخزن لصواريخ المدفعية مع العتاد في قضاء تلعفر وقتل من كان يتواجد داخله، بالإضافة إلى تدمير مقر لمسؤول الآليات في قضاء تلعفر وتدمير مقر يتواجد فيه القيادي مسؤول ما يسمى (الشرطة الإسلامية) في ولاية الجزيرة في تلعفر".

وبدورها قالت مديرية الاستخبارات العسكرية إنه "بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت طائرات القوة الجوية من تدمير أكبر مستودع للوقود يعود إلى داعش وحرق 3 صهاريج عملاقة بين منطقتي الهرمات ومشيرفة في أيمن الموصل"، مضيفا أن "تدمير المستودع والصهاريج تم بضربة جوية دقيقة".

وفي بيان آخر، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية: إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 8 وبالتعاون مع هندسة الفرقة تمكنوا من تفجير كدس للعتاد يعود لخلايا نائمة في منطقة تقاطع السلام بالرمادي"، وأضافت: أن الكدس يضم عشرات العبوات الناسفة المختلفة الأشكال".

* تفجير انتحاري بسيارة مفخخة شمالي بابل

وأكدت وزارة الداخلية العراقية، انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند مدخل جرف النصر شمالي بابل، مبينة أن التفجير وقع بعد التصدي للانتحاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعد معن في بيان: إن عجلة مفخخة نوع جيب شيروكي يقودها انتحاري انفجرت في سيطرة الشهداء في جرف النصر، مما أوقع عشرة جرحى في حصيلة أولية"، مضيفا أن "التفجير وقع بعد التصدي للانتحاري".

* داعش يحفر خندقًا في الحويجة لتحصين مواقعه

وفي كركوك كشف مسؤول محلي، في حديث صحافي أن "تنظيم داعش بدأ بحفر خندق حول قضاء الحويجة وعدد من النواحي التي يسيطر عليها، (55 كم جنوب غربي كركوك)"، موضحا أن "التنظيم الإرهابي، حفر شقا طوليا في مناطق حول قضاء الحويجة، ونواحي العباسي والزاب والرياض والغاية منها هو تحصين مواقعه ومنع تقدم متوقع للقوات الحكومية العراقية لتحرير قضاء الحويجة".

وأضاف المسؤول: أن التنظيم حفر مسافة تصل إلى نحو 10 كم من جهة الطريق الرئيسي بين الحويجة وطريق كركوك باتجاه تقاطع مدخل القضاء"، مبينا أن "عمق الحفر يصل إلى ثلاثة أمتار وبعرض متر وقام بوضع عبوات ناسفة في عدد من الطرقات لإعاقة أي عملية أمنية قد تتقدم باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرته".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية تمتلك معلومات دقيقة عن قادة التنظيم المحليين والأجانب وأعدادهم"، مشيرا إلى أن "عدد عناصر داعش في الحويجة بحدود 900 عنصر غالبيتهم عراقيون عدا قادة الصف الأول وهم عرب وأجانب، ويصل عددهم إلى 20 عنصرا".

وفي ديالى شرقي العراق، كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني للصحافيين أن "داعش أنشأ أنفاقا متعددة قريبة من مضافاته في منطقة المطيبيجة لأجل الهروب والمناورة"، لافتا إلى أن "القوة الجوية وطيران الجيش نجحت في قصف تلك الأنفاق بدقة".

وأشار رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالي إلى أن "طرق تسلل داعش من الحويجة باتجاه المطيبيجة أغلقت بالكامل وتم اتخاذ ما يلزم من خطوات تسهم في تحويل المطيبيجة إلى مثلث موت للتنظيمات المتطرفة".

* تحرير أيمن الموصل الأسبوع المقبل

من جانبها، رجحت وزارة الداخلية، الأحد، الإعلان عن تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل خلال الاسبوع المقبل، مشيرة إلى أن داعش انهار بالكامل وما تبقى منه لا يقوى على المجابهة خلال الايام المقبلة.

وقال المستشار الإعلامي للوزارة وهاب الطائي في تصريح صحافي: من المرجح الإعلان عن تحرير الساحل الايمن لمدينة الموصل خلال الاسبوع المقبل بعد انهيار عصابات داعش الاجرامية”، واضاف: أن عصابات داعش الإجرامية انهارت بالكامل وما تبقى منها لا يقوى على المجابهة خلال الأيام المقبلة”، وتابع الطائي: أن الشرطة الاتحادية تعمل على تحرير حي 17 تموز”، مبينا أن “حاوي الكنيسة آخر ما تبقى من مهامها في الساحل الايمن للموصل فضلا عن اكمال تحرير الموصل القديمة”.

* مقتل جندي أمريكي بتفجير قرب الموصل

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أن" جنديا أمريكيا توفي متأثرا بجروحه إثر انفجار عبوة ناسفة خارج مدينة الموصل شمالي العراق.

ولم يذكر البيان الصادر عن عملية "العزم الصلب"، السبت أي تفاصيل أخرى، علما أن هذه العملية أطلقها التحالف منذ أغسطس 2014 بقيادة الولايات المتحدة، ضد المتطرفين في سوريا والعراق.