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رقم الخبر: 192470 تاريخ النشر: نيسان 30, 2017 الوقت: 19:15 الاقسام: محليات  
النمسا تعلن بدء فصل جديد من العلاقات الثنائية مع ايران

النمسا تعلن بدء فصل جديد من العلاقات الثنائية مع ايران

صرح سفير النمسا في طهران فريدريش شتيفت بان فصلا جديدا من العلاقات الثنائية قد بدأ بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.
وفي تصريحه خلال حفل افتتاح معرض الجسر في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران، قال السفير النمساوي، انه في ضوء العلاقات الجيدة والمتنامية بين البلدين خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة والزيارات الدبلوماسية، يمكن القول بان فصلا جديدا من العلاقات الثنائية قد بدأ بين الجانبين.
واشار الى ماضي العلاقات بين البلدين والذي يعود الى 500 عام مضي واضاف، ان النمسا تعتبر ايران قوة اقليمية دوما.
وفي هذا المعرض الذي يتناول شخصية الشاعر الايراني الكبير حافظ شيرازي من منظار المستشرق والاديب النمساوي هامر بوركشتال، قال السفير النمساوي، ان الجسر الذي أوجده هذا الاديب والمستشرق بين ايران والنمسا بترجمته شعر حافظ قد ادى الى التعريف بهذا الكتاب للاوروبيين.
واضاف، ان ترجمة كتاب حافظ في اوروبا ساهمت في اقرار علاقات طيبة بين المسلمين والمسيحيين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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