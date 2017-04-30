أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف أن دول منطقة الخليج الفارسي الحيوية تحتاج كلها الى تعاون فيما بينها وعمل مشترك في القضايا المختلفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد جواد ظريف دوّن مقالا بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي جاء فيه" أن 30 نيسان فرصة مناسبة للتذكير باهمية منطقة الخليج الفارسي وضرورة متابعة القضايا البيئية والاقتصادية والامنية والسياسية التي تهم جميع الدول الموجودة في هذه المنطقة".

واوضح وزير الخارجية أن سبب إطلاق هذا الاسم على هذا اليوم هو أن المستعمر البرتغالي قد ترك جزيرة هرمز والسواحل الجنوبية للبلاد وهذا يحتم علينا التذكير بهذه المناسبة واللحظة التاريخية الهامة التي شهدت خروج الأجنبي من المنطقة.

ونوه محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران الى أن الحكومة الايرانية وانطلاقا من سياساتها الاستراتيجية المعتمدة على ضرورة حسن الجوار وبناء علاقات مع الدول تؤكد على ضرورة الحوار والتعاون المشترك لتوفير الأمن ومصالح الدول المشتركة وحل القضايا العالقة.

بدوره قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي اميري ان المهرجان الوطني للخليج الفارسي يبعث رسالة السلام والصداقة والمصالحة الى العالم باسره.

واضاف رضا صالحي اميري امام حشد من المراسلين: اننا نبذل جهودا حثيثة لتقديم الهوية الحقيقية للخليج الفارسي الى العالم من خلال بذل المزيد من التخطيط المناسب.

وقال صالحي الذي يزور مدينة بندرعباس في جنوب البلاد للمشاركة في المهرجان ان بندرعباس وجزيرة قشم تعتبران المرصعين الذهبيين لايران واللتين تستضيفان هذا المهرجان.

وتم تسمية اليوم العاشر من شهر ارديبهشت 30نيسان/ابريل في التقويم الايراني باليوم الوطني للخليج الفارسي.