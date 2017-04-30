* روحاني: الافراط والتفريط والعنف لم تحقق السعادة والتقدم لأي بلد

اكد المرشح الرئاسي الشيخ حسن روحاني بان الافراط والتفريط والعنف لم تحقق السعادة والتقدم لاي بلد.

وقال روحاني في حديث للقناة الاولى في التلفزيون الايراني مساء السبت، انه وقبل 4 اعوام وحينما قدمت برنامجي للشعب قلت بوضوح بان البلاد يمكنها التخلص من المشاكل فيما لو اضحت في مسار الاعتدال.

واضاف، انه حينما بدأنا مهامنا في العام 2013 كنا في مواجهة الكثير من المشاكل ولكن في الوقت ذاته كنا نحمل الكثير من الامل واعتقد باننا يمكننا بتلك الامال والجهود معالجة جميع مشاكل المجتمع.

واوضح بانه عند بدء مهام الحكومة كانت هنالك 5 قضايا بحاجة الى اتخاذ القرار والمبادرة بشانها وقال ان القضية الاولى كانت المفاوضات النووية حيث كان من المفروض ان ندخل في حوار مع العالم لنعمل على وقف ظروف الحظر والقضية الثانية كانت بشأن السيطرة على التضخم المنفلت.

واضاف، ان القضية الثالثة كانت تحريك عجلة الانتاج في المؤسسات الاقتصادية والقضية الرابعة هي تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين فيما كانت القضية الخامسة متمثلة بايجاد الظروف المناسبة لوصول المواطنين الى المعلومات والتكنولوجيا الحديثة.

واشار الى المنجزات التي تحققت خلال الاعوام الاخيرة ومنها الاتفاق النووي وما توفر من خلاله من استقطاب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد والتعاطي مع العالم تجاريا واقتصادية وزيادة الصادرات الى الخارج.

كما نوه الى المنجزات الحاصلة في مجال انتاج البتروكيمياويات وتشييد الطرق وسكك الحديد ومد خطوط الكهرباء الى مختلف القرى والارياف حتى الصغيرة منها.

* جهانغيري: الاهتمام بالمستضعفين من ضمن أهداف الجمهورية الاسلامية

اكد المرشح الرئاسي اسحاق جهانغيري بأن الاهتمام بشؤون المستضعفين يعد من أهداف الجمهورية الاسلامية، معتبرا النزاهة والامانة بانهما يجب أن تكونا من أهم خصائص الحكومة.

وفي حوار مع القناة الثانية للتلفزيون الايراني اجراه مساء السبت قال جهانغيري حول منجزات البلاد منذ انتصار الثورة الاسلامية، لقد حققنا على مدى الاعوام الاربعين هذه نجاحات كبرى، اذ تمكنت البلاد من الدفاع عن سيادتها الوطنية وان لا تسمح باجتزاء حتى شبر واحد منها.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية اوجدت ظروفا يفتخر فيها الشعب بهويته الوطنية ودينه وان يحب بلاده.

وقال جهانغيري، انه الى جانب ذلك كانت هنالك نقائص ايضا إذ لم تحقق البلاد النمو في الاقتصاد كما ينبغي ويليق بعزة الشعب.

* قاليباف: حكومة الشعب تتعهد بتقديم مصالح الشعب على مصالحها

قال المرشح للإنتخابات الرئاسية الإيرانية "محمد باقر قاليباف" أنه وفي حال فاز بمنصب الرئاسة، فإن الحكومة التي سيشكلها ستتعهد بتغليب مصلحة الشعب على مصلحتها.

وأكد المرشح قاليباف في كلمة له من العاصمة طهران أن الحكومة التي سيشكلها في حال جرى إنتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتعهد بتقديم وتغليب مصالح الشعب الإيراني على مصلحتها.

وأضاف عمدة طهران الحالي والمرشح الرئاسي أنه سيرفع من معدل الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة حالياً لأفراد الشعب ليصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ الحالي.

وتابع قاليباف أن هذا الدعم هو حق من حقوق الشعب بحيث أن جميع بلدان العالم تعمل به، فالشعب وعندما يمر في ظروف خاصة، فإن الحكومات تقوم بدعمه.

وذكر المرشح الرئاسي قاليباف أن قضية الدعم النقدي مرتبطة بمسألة مساعدة الناس في حياتهم، مبيناً إلى أن هناك جزءً من الشعب اليوم يعيش فقط على هذا الدعم الذي تقدمه له الحكومة، وفي حال جرى قطع هذا الدعم فإن حياة هذا الجزء من الشعب تصبح صعبة جداً ومستحيلة.

وفيما يخص التضخم الإقتصادي أكد قاليباف أن هذا التضخم هو موجود منذ سنوات، لافتاً إلى أن تكاليف العيش إرتفعت بنحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2010، وأن الحكومة الحالية أيضاً كانت قد رفعت من سقف ميزانيتها للعام الحالي بثلاثة أضعاف.

وختم المرشح قاليباف بالقول أن البعض يعتقد أن رفع سقف الدعم النقدي سيؤدي إلى مزيد من التضخم في المجتمع، مؤكداً أنه وفي حال جرت إدارة هذا الأمر بالشكل الصحيح، فإن ذلك لن يكون سبباً لعدم التضخم وحسب، بل سيؤدي إلى إنتعاش وإزدهار الأسواق أيضاً.

* رئيسي: يمكننا حل الكثير من مشاكل البلاد بالإدارة القوية والجهادية والثورية

أشار المرشح الرئاسي "حجة الإسلام إبراهيم رئيسي" إلى أن الثورة الإسلامية كانت تمثل مظهراً من مظاهر الحسن والطهارة، قائلاً: إن ضعف الإدارة التنفيذية أوصل الأوضاع في البلاد إلى نقطة يصعب تحملها، مؤكدا إن هذا الوضع يجب أن يتغير.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي صرح مساء السبت في كلمة له أمام تجمع لأنصار حملته الإنتخابية في العاصمة طهران، أن الحالة التي وصلت إليها الأوضاع في البلاد، سببها الضعف في الإدارة التنفيذية، مؤكداً أن النقطة التي وصلت إليها هذه الأوضاع يصعب تحملها.

وقال المرشح رئيسي أن 17 ألف مصنعا من مصانع البلاد جرى إغلاقها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي يجب إعادة بث الروح فيها لتستأنف نشاطها.

وأضاف المرشح الرئاسي حجة الإسلام رئيسي ان البلاد اليوم وبفضل الثورة الإسلامية إستطاعت أن تخطو عدد من الخطوات الكبيرة، وأن تحقق العديد من المفاخر، وأنه وبفضل التضحيات الجسام لأبناء هذه الأرض فالبلاد تعيش حالة من الأمن الإستقرار، إلا أنه وبسبب الضعف في الإدارة التنفيذية فإن الأوضاع في البلاد أصيبت ببعض المشاكل، قائلاً: إن هذا الوضع يصعب تحمله ويجب أن يتغير.

وفيما يخص البطالة بين الشباب أكد المرشح رئيسي أن معدل البطالة في البلاد بسبب الإدارة التنفيذية السيئة يصل إلى 12 بالمئة، وهذا سببه الظروف غير المؤاتية للعمل.

وتابع المرشح الرئاسي رئيسي متساءلاً: ترى هل يجب أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه الآن أو أن تستمر نظرتنا تابعة للدخلاء؟ مؤكداً إننا يمكننا وعبر إستغلال الإمكانيات المتاحة، وإيجاد إدارة قوية وجهادية وثورية، حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها البلاد.