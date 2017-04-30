أعلن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل العامل في الأمم المتحدة أن 91 دولة تقدمت بطلب التداخل لمناقشة حالة حقوق الإنسان في البحرين، في إطار الآلية الدولية في نسختها السابعة والعشرين، حيث تشهد عملية المناقشة زيادة في الدول المتداخلة حيث شهد الاستعراض السابق تداخل 66 دولة ما يعني أن الزيادة تعادل 25 دولة.

ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل على وثائق التقرير الحكومي الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، وتقرير من المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان، وفرق الخبراء المستقلين، والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وهيئات أممية أخرى، إضافة إلى تقرير بالمعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن يعقد الفريق دورته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الأول من أيار المقبل، حيث يمثل سجلّ البحرين أمام الآلية للمرة الثالثة ويتزامن مع تصاعد غير مسبوق لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.

وقد أكدت منظمات حقوقية محلية ودولية إن سجل البحرين في حقوق الإنسان اتجه إلى مزيد من التدهور في الفترة ما بين الاستعراضين 2012 و2017، وتوقع مراقبون أن يتم تقديم توصيات جديدة خصوصاً فيما يتعلق بتقويض العمل السياسي، وإسقاط الجنسية، والإبعاد القسري عن البلاد إضافة لحالات حظر السفر خصوصاً المتعلقة بمنع الحقوقيين من المشاركة في جلسة الاستعراض، ومنع الحق في التجمع السلمي، واستخدام عقوبة الإعدام.



