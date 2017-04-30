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رقم الخبر: 192466 تاريخ النشر: نيسان 30, 2017 الوقت: 19:19 الاقسام: عربيات  
أكثر من 80 عالم دين في بريطانيا يدعون حكومة البحرين إلى وقف محاكمة آية الله قاسم

أكثر من 80 عالم دين في بريطانيا يدعون حكومة البحرين إلى وقف محاكمة آية الله قاسم

دعا أكثر من 80 عالم دين من علماء الدين في بريطانيا حكومة البحرين الى وقف محاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، معتبرين أن المساس به يوجب ضررا كبيرا.

دعا أكثر من 80 عالم دين من علماء الدين في بريطانيا حكومة البحرين الى وقف محاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، معتبرين أن المساس به يوجب ضررا كبيرا.
وفي بيان أعرب خلاله العلماء عن قلقهم الشديد على آية الله قاسم، قالوا "سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله يعد من كبار أعلام ورموز الأمة الإسلامية لما يتمتع به من رتبة علمية عالية، آية الله قاسم عالم رباني جليل متفان لصالح دينه وبلده وشعبه، وقد وظّف عمره الشريف في التعليم والوعظ والإرشاد، والدعوة إلى السلم الأهلي".
وأضاف العلماء أن آية الله قاسم دعا لنبذ الكراهية بين أبناء الطوائف الإسلامية، وتجنب التحريض على سفك الدماء، وحفظ مصالح البلاد، لافتين إن لسماحته مودة خاصة ومكانة عالية لدى مراجع الشيعة والحوزات العلمية لما يحوزه من صفات متعالية في السلوك والأخلاق والسيرة والعمل.

 

 
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