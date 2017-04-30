وعد رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان الذي كان تلقى تنبيها من المفوضية الاوروبية بشأن قانون مثير للجدل حول الجامعات، السبت باحترام القواعد الاوروبية وذلك اثناء لقاء مع نظرائه اليمينيين في الاتحاد الاوروبي، بحسب هؤلاء.

وتعهد اوربان امام قيادة الحزب الشعبي الاوروبي (يمين) باحترام طلبات المفوضية الاوروبية كافة وتطبيقها في الاجال المحددة. وفق ما صرح سيغفريد موريسان المتحدث باسم رئيس الحزب الشعبي الاوروبي جوزيف دول.

واوضح دول في بيان “ان رئاسة الحزب الشعبي الاوروبي وجهت رسالة واضحة الى رئيس الوزراء اوربان وحزبه فيدس (المشارك في الحزب الشعبي الاوروبي) بانها لن تقبل اية قيود على الحريات الاساسية او التعدي على دولة القانون”.

واضاف “طلب الحزب الشعبي الاوروبي من فيدس والسلطات المجرية ان تقوم بكافة الاجراءات الضرورية للاستجابة لطلبات المفوضية”.

وكانت المفوضية صعدت الاربعاء لهجتها مع سلطات المجر بتفعيل اجراء ضد هذا القانون حول الجامعات الاجنبية.

واعتبرت المفوضية ان هذا القانون يهدد الجامعة الاوروبية المركزية التي اسسها في المجر الملياردير الاميركي من اصل مجري جورج سوروس عدو اوربان اللدود.

وقال المتحدث باسم اوربان ان المجر “لا تريد غلق جامعة جورج سوروس التي تعمل في بودابست” مضيفا مع ذلك “انه لا يمكن لاية جامعة في المجر ان تحصل على امتيازات خاصة، والقواعد يجب ان تطبق بالطريقة ذاتها على الجميع”.

وقالت الجامعة الاوروبية المركزية في بيان انها تشيد بهذه “الرسالة الواضحة” من الحزب الشعبي الاوروبي تجاه اوربان و”اخذت علما” بوعد هذا الاخير بقبول طلبات المفوضية الاوروبية.



