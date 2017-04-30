وفي تصريح خاص لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، الاحد، قال العطواني انه سيزور طهران على رأس وفد خلال الاشهر القادمة بهدف توقيع وثيقة التوأمة بين العاصمتين.

وفيما اكد على دور التوأمة بين طهران وبغداد في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لفت محافظ بغداد الى ان موضوع التوأمة بين العاصمتين الايرانية والعراقية تطرق اليه مسؤولو البلدين في لقاءاتهم السابقة، متطلعا الى توقيع الوثيقة النهائية بهذا الخصوص خلال زيارته القادمة الى طهران.

وفيما اشاد بمساندة الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق في كافة الاصعدة وخاصة الحرب ضد الارهاب، وصف العطواني العلاقات الراهنة بين بغداد وطهران بالجيدة، واضاف: نحن بصدد تعميق وتمتين هذه العلاقات عبر توقيع وثيقة التوأمة بين العاصمتين.

واعرب المسؤول العراقي عن أمله بأن تقوم الشركات الايرانية وعقب توقيع الوثيقة بين طهران وبغداد بتقديم خدماتها الى المواطنين العراقيين من اهالي العاصمة العراقية، وبما يسهم في تحسين وضعهم المعيشي والحفاظ على الاستقرار في بغداد، منوها الى جهود القوات الامنية العراقية ودعم ايران (الكبير) في هذا السياق.