أنهت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاميركية الاحد مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة بينما تابعتا مناورات البحرية، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت الوكالة “شارك في المناورات المشتركة (فول ايغل) التي انتهت الاحد 20 الف جندي كوري جنوبي و10 الاف جندي اميركي”، ولفتت الى ان

واكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الاحد ان “مناورة بحرية مستمرة مع الولايات المتحدة في بحر اليابان بمشاركة المجموعة البحرية الاميركية التي تقودها حاملة الطائرات كارل فينسن”، وتابعت “ستستمر هذه المناورات الرامية الى اختبار القدرة على اعتراض الصواريخ الكورية الشمالية بضعة ايام اضافية”.



