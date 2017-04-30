أوقعت وحدات من الجيش السوري عشرات القتلى والمصابين في صفوف تنظيم داعش في مدينة دير الزور ومحيطها.

وذكر مصدر عسكري ان وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش تسللت على اتجاه السرير النهري بدير الزور ما أسفر عن مقتل 12 ارهابيا وتدمير عربة مزودة برشاش.

وأشار المصدر إلى ان وحدة من الجيش نفذت عمليات نوعية على تجمعات داعش في محيط منطقة البانوراما على الاطراف الجنوبية الغربية للمدينة قضت خلالها على 7 إرهابيين ودمرت لهم عربة مزودة برشاش و3 دشم محصنة.

وفي مدينة دير الزور بين المصدر العسكري ان وحدة من الجيش فجرت نفقا لتنظيم داعش بطول 50 مترا في حي الصناعة وقضت على جميع الإرهابيين بداخله مشيرا إلى أن تفجير النفق يقطع طريق تسلل العربات المفخخة إلى النقاط العسكرية في المنطقة.

إلى ذلك أفادت وكالة سانا، أن الطيران الحربي السوري كبد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد الحربي خلال ضربات مكثفة على أوكار وتجمعات التنظيم التكفيري في تلتي 17 وعلوش وجبال الثردة وشركة الكهرباء والمهندسين وسرية جنيد على المحور الجنوبي للمدينة.

وقضت وحدات من الجيش أمس على 17 إرهابيا من “داعش” ودمرت لهم عربة مزودة برشاش ومدفع ب 10 فى محيط المقابر والمعامل واحبطت هجوما على نقاط عسكرية فى دير الزور ومحيطها.