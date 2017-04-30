وقال أردوغان خلال كلمة له في المؤتمر العام لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك في إسطنبول: نعلم جيدا ما نفعله عندما يحين الوقت.. قد تأتي بغتة في ليلة ما، بحسب الأناضول.

وحول العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا، قال أردوغان: قلنا إن مدينة منبج هي هدفنا المقبل (في سوريا) ونؤكّد أننا على استعداد لتنفيذ عملية الرقة بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف: لكن نقول للأصدقاء الأميركان لا تشركوا معكم في العمليات منظمات إرهابية، في إشارة لتنظيم حزب العمال الكردستاني الجناح السوري (ب ي د).

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستلاحق حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في أوكاره كما لاحقت منظمة (فتح الله كولن)، مبيّنا أن الجيش التركي يجري حاليا عمليات ضد العمال الكردستاني في جبال (تندوراك) و(غابار) و(جودي) و(بيستلر- درلر) جنوب شرقي البلاد.

وأوضح أن بلاده لا تقف عند هذا الحد بل تحارب تنظيم (ب ي د/ ي ب ك) الجناح السوري لـ (بي كا كا) في سوريا.

وأضاف: لم نكتف بمكافحة الإرهابيين داخليًا، بل طالتهم عملياتنا خارج الحدود من خلال قصف (ب ي د) و(ي ب ك).. أترون كيف يهاجموننا بقذائف الهاون من هناك -شمال سوريا- وتحت غطاء مَن؟ ولكننا نحول تلك المناطق إلى مقابر لهم، ولن نتوقف.

وفي وقت سابق من أمس، أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، مقتل نحو 89 إرهابيًا، بينهم قياديون، في غارات شنّتها مقاتلاتها على مواقع منظمة (ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا) في منطقتي (سنجار) شمالي العراق، و(قره تشوك) شمال شرقي سوريا، في 25 أبريل الجاري.