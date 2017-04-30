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رقم الخبر: 192455 تاريخ النشر: نيسان 30, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: دوليات  
كوريا الشمالية تهدد الكيان الصهيوني بعقاب لا يرحم

كوريا الشمالية تهدد الكيان الصهيوني بعقاب لا يرحم

وجهت كوريا الشمالية، مساء السبت، تهديدات شديدة اللهجة إلى كيان العدو الصهيوني، عقب هجوم وزير دفاع العدو، أفيغدور ليبرمان، على بيونغ يانغ.
ونشرت وزارة خارجية كوريا الشمالية بيانا رسميا عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، هددت فيه إسرائيل بما وصفته بـ (عقاب لا يرحم).
وقالت بيونغ يانغ في بيانها: إسرائيل دولة تشكل عائقا في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل مناطق عربية، وتنفذ جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف البيان: وجهة نظر كوريا الشمالية، دوما تقوم على العدالة والسلام، لذلك موقفنا واضح تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هو أن الفلسطينيين على حق في نضالهم لنيل حقوقهم في الأراضي المحتلة، وإقامة دولتهم الخاصة بهم.
وكان ليبرمان قد وصف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في مقابلة قبل أيام، بأنه حليف للرئيس السوري بشار الأسد، ووصف قادة كوريا الشمالية وإيران وسوريا وحزب الله بـ (المتطرفين والمجانين) الذين هدفهم هو (تقويض الاستقرار في العالم) على حد وصفه.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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