قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية: إن وقف العدوان وفتح مطار صنعاء هو أقصر طريق لبناء الثقة، إن صحت نوايا أطراف العدوان.

وأشار المصدر في تصريح لوكالة سبأ إنّ بناء الثقة للوصول إلى تسوية سياسية وسلام عادل ومتكامل ليس بالتهديد والوعيد وفرض الشروط من طرف واحد، ولكن بالتفاهم واحترام السيادة اليمنية وطرح حلول ومبادرات متوازنة وإرسال إشارات إيجابية توضح النية الصادقة في انتهاج السلام.

كما اعتبر المصدر في حديثه أن التهديدات التي يطلقها العدوان السعودي بشأن ميناء ومدينة الحديدة هو أسلوب مرفوض من أساسه ولن يؤدي إلى الضغط على حكومة الإنقاذ الوطني والقوى الوطنية للقدوم إلى المفاوضات.. لافتاً إلى أنه سبق لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير التصريح في وقت سابق في مؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية بأن استراتيجية بلاده هي مواصلة الضغط والحصار على اليمنيين حتى يأتوا إلى طاولة المفاوضات بشروط المملكة السعودية.

وتابع المصدر قوله: إن تصريحات السفير السابق فايرستاين لا تعني اليمنيين بأي حال من الأحوال ولا تعبّر بالضرورة عن موقف الحكومة الأميركية، حيث والسفير المذكور حالياً ليس بموظف حكومي لدى الإدارة الأميركية بعد تقاعده من عمله بوزارة الخارجية ويقوم الآن بالترويج للسياسة السعودية في المنطقة العربية في عمله الخاص الجديد في إطار خدمات اللوبي الأميركي المدفوع الثمن مسبقاً والذي يقدم خدماته لدولة الشر والعدوان السعودية طالما واستمرت الخزينة السعودية بضخ المال والاعتمادات اللازمة لآلة التضليل الإعلامي في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكّد المصدر المسؤول أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني استمرت ولازالت تدعو للتسوية العادلة والسلام المشرّف وليس الاستسلام الذي تدعو إليه جوقة مكاتب الدعاية والعلاقات العامة في الرياض وواشنطن.

الى ذلك قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، أمس الأحد، تجمعات للجيش السعودي في نجران.

وأكد مصدر عسكري لـ (المسيرة نت) تحقيق إصابات مباشرة في تجمعات الجيش السعودي إثر قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية غربي المخروق.

كما أفاد مصدر عسكري للميادين بمقتل وجرح العديد من قوات الرئيس هادي، بالإضافة إلى اغتنام عتاد عسكري لهم خلال اقتحام الجيش واللجان لمواقعهم الواقعة غربي تلال صِفر الحنايا، في عملية مباغتة فجر أمس الأحد بمديرية المتون شمالي محافظة الجوف شرق اليمن.

وفي محافظة تعز قتل وجرح عدد من قوات هادي والتحالف السعودي، بقصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم وخيامهم في الساحل الغربي بمنطقة يَخْتُل شمالي مديرية المَخَا غرب المحافظة، ويأتي ذلك فيما تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة أخرى، في محيط معسكر الدفاع الجوي، بالترافق مع قصف مدفعي متبادل بين طرفي القتال في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي للمدينة جنوب اليمن.

وقتل 4 عناصر من قوات الرئيس هادي خلال مواجهات مع الجيش واللجان في مديرية صِرواح غربي مدينة مأرب، فيما استهدفت طائرة بدون طيار أميركية سيارة بجانب منزل يأوي 4 عناصر من تنظيم القاعدة بمنطقة الكسارة في مديرية الجوبة شمالي شرق المحافظة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الغارة قد أضرت بعناصر التنظيم المتواجدين بالمنزل أم لا.

هذا وأسقط الجيش واللجان طائرة بدون طيار للتحالف السعودي جنوبي صحراء ميدي الحدودية مع السعودية في محافظة حَجة غرب اليمن.

وفي ما وراء الحدود اليمنية، قتل وجرح العديد من الجنود في صفوف الجيش السعودي جراء قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف آلياتهم في موقع الشانِق العسكري، في ظل قصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مرابض مدفعية الجيش السعودي شرقي قرية القِفل، وموقعي الكُرس وجوبح في جيزان السعودية، بالتزامن مع قصف صاروخي سعودي على مناطق متفرقة في مديرية رازِح الحدودية بمحافظة صعدة اليمنية.

إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش واللجان، تجمعات القوات السعودية والرئيس هادي في تلة سلاطِح شرقي منفذ الخضراء بنجران السعودية.

* طيران العدوان السعودي يواصل غاراته

هذا، وواصل طيران العدوان السعودي غاراته على المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية مستهدفاً الممتلكات العامة والخاصة.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في محافظة تعز غارة على منطقة البرح في مديرية مقبنة وغارتين على منزل أحد المواطنين في منطقة الهاملي بمديرية موزع، وغارة على مفرق الوازعية، وأربع غارات على منطقة العمري بمديرية ذوباب، كما شنت طائرة من دون طيار غارتين في محيط معسكر خالد في موزع.

وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً سعودياً استهدف منطقتي آل الشيخ والبقعة بمديرية منبه، فيما شن الطيران المعادي غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، كما شن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على الصيانة بأمانة العاصمة وغارة على مديرية صرواح ومثلها على مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، وغارتين على مفرق رمادة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.