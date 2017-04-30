اعتبرت موسكو أن نشر واشنطن درعها الصاروخية قد يشجع الرؤوس الأمريكية الحمئة على خطوات هجومية بالإلتفاف على مجلس الأمن، من قبيل ضربة مطار الشعيرات السوري.

وفي تعليق على تقرير لواشنطن حول تقيد الدول باتفاقات الرقابة على التسلح، قالت الخارجية الروسية: امتلاك واشنطن مظلة الدفاع المضاد للأهداف الجوية قد يوهم الرؤوس الأمريكية الحمئة بحتمية إفلاتها من العقاب ويثير لديها شهوة القيام بخطوات خطرة إضافية لتسوية القضايا الدولية والإقليمية، والإقدام على توجيه الضربات من قبيل تلك التي استهدفت الشعيرات.

واعتبرت الخارجية الروسية في هذه المناسبة، أن نشر واشنطن عناصر درعها الصاروخية ومنظومات (توماهوك) في بولندا، يعد انتهاكا فظا لمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا التي أبرمتها مع موسكو.

وأضافت: ما انفكت واشنطن في غضون سنوات تتجاهل المخاوف الروسية الجدية تجاه مدى تنفيذ الجانب الأمريكي بنود معاهدة الحد من الصواريخ المذكورة في أوروبا، فيما تستمر هي في كيل الاتهامات الواهية لموسكو بخرقها المعاهدة.

وتابعت: لقد أطلقت الولايات المتحدة حملة دعائية واسعة النطاق تروج من خلالها لمزاعم فحواها أن روسيا تعكف على إنتاج واختبار الصواريخ المجنحة المنشورة على اليابسة، دون أن تبرز ولو دليلا واحدا يعزز ادعاءاتها.

وأعربت الخارجية الروسية في ختام بيانها عن قلق موسكو حيال محاولات المسؤولين الأمريكيين توظيف ادعاءات بلادهم هذه في تسويغ تبني جملة جديدة من العقوبات الغربية ضد روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، قد أبرمت بين موسكو وواشنطن سنة 1987 إبان حقبة (دفء) العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

وتحظر المعاهدة المذكورة على الطرفين نشر الصواريخ البالستية والمجنحة على اليابسة التي يتراوح مداها بين 500 و5ر5 ألف كم.

وفي النرويج أكد تيموراز راميشفيلي، سفير روسيا، أن موسكو سترد على نشر النرويج وحدات منظومة الدفاع الصاروخي للناتو على أراضيها، وذلك وفقا لصحيفة (داغبلاديت) النرويجية.

ونقلت الصحيفة، عن السفير قوله: سيكون من جانبنا رد، ليس ضد النرويج فقط، بل وضد (حلف) الناتو بأكمله، مضيفاً: أنه قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بين روسيا والنرويج حول مسألة درع الناتو الصاروخي، لكن ينبغي على الجيران الحوار وإيجاد حل يرضي الطرفين.

وتابع الدبلوماسي: إن قيادة هذه المملكة الإسكندنافية ترفض التباحث مع موسكو بشأن المسألة التي تزعج روسيا فيما يخص الدور المستقبلي للنرويج في الدفاع الصاروخي الأوروبي، حسبما أكدت الصحيفة النرويجية.

وقال راميشفيلي: روسيا لا تسعى إلى عسكرة القطب المتجمد الشمالي، داعيا الحكومة النرويجية للتفكير في عواقب السياسة الأمنية الجديدة قبل اتخاذ القرار بشأن دور النرويج في الدفاع الصاروخي الأوروبي.

ووفقا للسفير الروسي، فإن المشكلة الأهم في العلاقات الثنائية بين موسكو وأوسلو تكمن في انعدام الحوار، مشيرا إلى أن روسيا اليوم تتواصل بشكل منتظم مع الإدارة السياسية والعسكرية الأمريكية، لكن ليس مع قيادة القوات المسلحة النرويجية، وهذا الأمر محزن جدا.

وأضاف: إن العلاقات بين موسكو أوسلو قبل 2013 كانت وثيقة وأنه كان بإمكان الدولتين دائما حل المشاكل الطارئة، قائلاً: أنظروا ماذا يحدث الآن منذ 2014 وحتى 2016، تقلص التبادل التجاري بين النرويج وروسيا 70%، وهذا لا يجب أن يكون كذلك.