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رقم الخبر: 192452 تاريخ النشر: نيسان 30, 2017 الوقت: 18:16 الاقسام: اقتصاد  
إرتفاع قيمة الإحتياطات الأجنبية الروسية

إرتفاع قيمة الإحتياطات الأجنبية الروسية

أعلن البنك المركزي الروسي أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفعت إلى 400 مليار دولار في الأسبوع المنتهي بـ21 أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2014.

وصعدت الاحتياطات إلى مستوى قياسي في أغسطس 2008، عندما بلغت 598 مليار دولار. وبحلول يناير 2014، وصلت إلى 500 مليار دولار.

وفي الوقت الراهن، يسعى المركزي الروسي إلى اتباع سياسة عدم زيادة الاحتياطي، أملاً منه في خفض معدل التضخم إلى 4% بدلاً من النسبة الحالية البالغة 3ر4%. وقالت ألفيرا نبيؤلينا، الشهر الماضي، إن (سياستنا لا تزال قائمة.. سنصدر قراراً بشأن تجديد احتياطي الذهب والعملات الأجنبية، عندما لن تكون هناك مخاطر على التضخم المستهدف، وهو 4%، والحفاظ على هذا الهدف في المدى المتوسط). وأكدت نبيؤلينا، أن الهيئة التنظيمية للبنك لا ترفض فكرة تجديد الاحتياطيات، طالما أنها متناسبة مع المعايير الدولية.

واحتياطات روسيا الدولية، عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

 
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