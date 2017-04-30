أفادت تقارير صحفية، بأن صادرات كوريا الجنوبية للولايات المتحدة ستتكبد خسائر تصل لنحو 17 مليار دولار خلال الـ5 سنوات القادمة، إذا أعادت الدولتان التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي، إنه إما أن يعيد التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية أو يلغيها ووصفها بأنها (فظيعة)، وهو ما أقلق الشركات في كوريا الجنوبية.

وفي حال مراجعة أسعار التعريفة الجمركية بموجب إعادة التفاوض، فان قطاعات السيارات والماكينات والصلب لكوريا الجنوبية ستتلقى أصعب ضربة وفقاً لتقرير صادر عن معهد كوريا للبحوث الاقتصادية. وافترض التقرير أن الولايات المتحدة ربما ترغب في رفع أسعار التعرفة الجمركية إلى مستوى ما كانت عليه قبل عام 2012 عندما سرت الاتفاقية.

وفي حال تحقق هذا الافتراض، فان صادرات شركات السيارات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة من المنتظر أن تشهد تراجعاً إلى نحو 1ر10 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. كما يتوقع أن تشهد قطاعات الماكينات والصلب خسائر تبلغ 5ر5 مليار دولار و4ر1 مليار دولار على التوالي في صادراتها إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما قال التقرير.

من جانبه، وجه ترامب اللوم إلى اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية لتسببها في عجز تجاري بلغ 28 مليار دولار في العام الماضي بين الدولتين.

وقال مسؤولو الحكومة الكورية الجنوبية، إنهم يحاولون معرفة خلفية تصريحات ترامب حول اتفاقية التجارة الحرة، إلا أن الولايات المتحدة لم تطلب بعد من سيئول إعادة التفاوض حولها.