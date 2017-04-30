أعلن رئيس مؤسسة الطاقة النووية في ايران، علي اكبر صالحي، عن تأسيس مركز مطور للأمان النووي بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي في ايران؛ مبينا ان عمليات بناء المركز ستبدأ قريباً.

واضاف صالحي في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الطاقة لدى الاتحاد الاوروبي، غابريل ارياس كانيتة، عصر السبت، قائلاً: إن لقاءاته مع المسؤول الاوروبي افضت عن نتائج مميزة؛ مبينا انه في غضون عام ونصف العام تم تنفيذ قسم كبير من مذكرة التفاهم التي وقعت خلال اللقاء الاول بين الجانبين.

ولفت رئيس مؤسسة الطاقة النووية الايرانية الى قرار ايران والاتحاد الاوروبي ايضا في عقد اجتماع مشترك بين كبار مسؤولي الجانبين في محافظة اصفهان لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك فضلا عن اجتماعهما السابق الذي عقد خلال شهر آذار / مارس الماضي.

وقال صالحي: إن الاتحاد الاوروبي قرّر تخصيص 5 ملايين يورو لتعزيز مستوى الأمن النووي في ايران وتقييم نسبة الأمان بشكل تام لدى مفاعل بوشهر النووي (جنوب البلاد)؛ لافتا الى ابرام عقود في هذا الشأن وتحديد الشركات المعنية بهذا الخصوص.

وفي سياق متصل اشار المسؤول الايراني الى تأسيس مركز مطور للأمان النووي في البلاد؛ مضيفاً: إن الموضوع قيد المتابعة وسيتم قريبا البدء في عمليات البناء لهذا المركز.

ولفت صالحي ايضا الى قرار الجانبين الايراني والاتحاد الاوروبي على وضع خارطة طريق لاستخدام الامكانيات المتوفرة لدى شركة (يورواتم) في مجال الابحاث والتنمية؛ لافتا الى مباحثاته في هذا الخصوص مع رئيس لجنة الطاقة لدى الاتحاد الاوروبي.

واردف: كما يعتزم الجانبان اعداد خطة خمسية لتعزيز التعاون الثنائي؛ مبينا ان تكلفة هذه الخطة تبلغ 20 مليون يورو والاحتمال وارد كثيراً بأن يتبنى الاتحاد الاوروبي تمويل هذا المشروع.

وفي جانب آخر من تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المسؤول الاوروبي، تطرق رئيس مؤسسة الطاقة النووية الايرانية الى تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي الايراني، مؤكدا بان الجميع سيتضرر اذا ما تعرض الاتفاق لأي مساس، مضيفاً: إن الاتفاق النووي هو اتفاق متعدد الاطراف ولم يبرم بين ايران وامريكا ليكون موضوعا ثنائيا.