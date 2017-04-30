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رقم الخبر: 192447 تاريخ النشر: نيسان 30, 2017 الوقت: 17:58 الاقسام: اقتصاد  
بورصة طهران ترتفع 29 نقطة

بورصة طهران ترتفع 29 نقطة

أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 29 نقطة إلى مستوى 79785 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات بورصة طهران 98ر1 تريليون ريال (الدولار=32440 ريالاً) عبر تداول 984 مليون سهم وورقة مالية توزعت على 79 ألفاً و393 صفقة. وتلقى المؤشر العام دعماً رئيساً من مكاسب أسهم بنك ملت 43 نقطة، ومصفاة بندرعباس 32 نقطة، وفولاذ خوزستان للصلب 27 نقطة.

وبالسوق الموازية، صعد المؤشر العام (آيفكس) 3 نقاط الى 925 نقط.

 
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