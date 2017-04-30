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رقم الخبر: 192446 تاريخ النشر: نيسان 30, 2017 الوقت: 17:59 الاقسام: اقتصاد  
توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة بين إيران وكوريا الجنوبية

توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة بين إيران وكوريا الجنوبية

وقعت شركة (توانير) الأم المتخصصة في إدارة الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في ايران، مع شركة (كبكو) الكورية الجنوبية مذكرتين للتفاهم في مجال صناعة الكهرباء.

وأكد الجانبان، خلال مراسم التوقيع يوم السبت برعاية المدير التنفيذي لشركة توانير آرش كردي، ومساعد رئيس شركة كبكو هيونغ ريول لوو، أكدا بأن هاتين الوثيقتين تشكلان مؤشراً لنجاح الجهود التي استغرقت شهوراً عديدة من قبل الخبراء في كلا البلدين.

وفي تصريح له بالمناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة توانير: ان الوثيقتين أعدتا في إطار محورين أساسيين وبهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للطاقة الكهربائية في ايران، وذلك من خلال نقل الخبرات التقنية من جانب الشركة الكورية الجنوبية المتعاقدة مع نظيرتها الايرانية.

من جهته، أعرب رئيس شركة كبكو الكورية الجنوبية عن أمله بأن تفضي هاتان الوثيقتان الى تعزيز العلاقات القائمة على الصداقة والمودة بين الجانبين.

 
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