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|رقم الخبر: 192444
|تاريخ النشر: نيسان 30, 2017
|الوقت: 18:00
|الاقسام: اقتصاد
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نمو حجم إنتاج المحاصيل الزراعية في إيران
أعلن نائب وزير الزراعة أن حجم إنتاج المحاصيل الزراعية سجل نمواً بنسبة 21%، قائلاً: ان هذا الحجم وصل إلى 118 مليون طن خلال العام الإيراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار 2017).
وأضاف علي طهماسبي: ان إجمالي المحاصيل الزراعية التي تم إنتاجها في قطاعات الزراعة والبستنة وتربية المواشي ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية وصل إلى 118 مليون طن خلال العام الإيراني المنصرم .
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