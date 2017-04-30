نمو حجم إنتاج المحاصيل الزراعية في إيران أعلن نائب وزير الزراعة أن حجم إنتاج المحاصيل الزراعية سجل نمواً بنسبة 21%، قائلاً: ان هذا الحجم وصل إلى 118 مليون طن خلال العام الإيراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار 2017).