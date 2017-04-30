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رقم الخبر: 192444 تاريخ النشر: نيسان 30, 2017 الوقت: 18:00 الاقسام: اقتصاد  
نمو حجم إنتاج المحاصيل الزراعية في إيران

نمو حجم إنتاج المحاصيل الزراعية في إيران

أعلن نائب وزير الزراعة أن حجم إنتاج المحاصيل الزراعية سجل نمواً بنسبة 21%، قائلاً: ان هذا الحجم وصل إلى 118 مليون طن خلال العام الإيراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار 2017).

وأضاف علي طهماسبي: ان إجمالي المحاصيل الزراعية التي تم إنتاجها في قطاعات الزراعة والبستنة وتربية المواشي ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية وصل إلى 118 مليون طن خلال العام الإيراني المنصرم .

 
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