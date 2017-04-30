أكد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، ان اعتماد الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الازمات في المنطقة مما يجب الاهتمام به من قبل جميع الاطراف التي ترغب في إرساء أسس الامن والسلام في المنطقة.

وأضاف امير عبداللهيان، الاحد، خلال لقائه سفير روسيا لدى طهران لوان جاغاريان، ان مواقف ايران وروسيا الحازمة تعتمد على ضرورة مكافحة الارهاب وانها تترك تأثيرا فاعلا في إقرار السلام والامن على الصعيد الدولي.

وفيما اشار الى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين قال: إن التعاون المشترك بين ايران وروسيا في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية سيصب في صالح جميع دول المنطقة.

واكد على ضرورة التعاون المشترك بما فيه التعاون البرلماني بين البلدين حيال القضايا الاقليمية والدولية لما له من تأثير في تمتين العلاقات الودية بينهما.

من جانبه اشار جاغاريان الى المواقف المشتركة بين روسيا وايران المتمثلة في التأكيد على اعتماد الحل السياسي لتسوية الازمة السورية وضرورة التصدي الحازم للارهاب، وقال: إن العلاقات الطيبة بين روسيا وايران على مختلف الاصعدة، ادت الى التنسيق بينهما بهدف استتباب الامن والسلام في الشرق الاوسط.

واكد ان روسيا ترحب دوما بتعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في كافة المجالات.

وتأكيدا على اهمية العلاقات البرلمانية، صرح السفير جاغاريان ان التعاون البرلماني يسهم في التعرف على اوجه التعاون المختلفة بين البلدين كما سيسهم في ترسيخ العلاقات الشاملة بينهما على الصعيدين الاقليمي والدولي.