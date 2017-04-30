وأشار لياشكو صاحب نبأ الحرمان هذا، إلى أن سحب الجنسية من أرتيومينكو كان أول سابقة من نوعها منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي قبل 26 عاما. وأعاد لياشكو إلى الأذهان أن قانون الجنسية الأوكراني يحظر على المواطنين حمل جنسية بلد أجنبي قبل التخلي عن الجنسية الأوكرانية.