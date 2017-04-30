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|رقم الخبر: 192442
|تاريخ النشر: نيسان 30, 2017
|الوقت: 17:45
|الاقسام: دوليات
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بوروشينكو يسحب الجنسية من عضو في البرلمان؟
ذكر النائب الأوكراني المتطرف أوليغ لياشكو على صفحته في "فيسبوك" أن رئيس البلاد بيترو بوروشينكو قد حرم النائب أندريه أرتيومينكو الجنسية الأوكرانية لمخالفته قانون الجنسية الأوكراني.
وأشار لياشكو صاحب نبأ الحرمان هذا، إلى أن سحب الجنسية من أرتيومينكو كان أول سابقة من نوعها منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي قبل 26 عاما. وأعاد لياشكو إلى الأذهان أن قانون الجنسية الأوكراني يحظر على المواطنين حمل جنسية بلد أجنبي قبل التخلي عن الجنسية الأوكرانية.
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