قررت السلطات التركية رفع الحظر عن ممتلكات قلب الدين حكمتيار، زعيم ما يعرف باسم الحزب الإسلامي في أفغانستان، بعد إلغاء العقوبات التي تفرضها عليه الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة رفعت اسم حكمتيار من قائمة العقوبات في فبراير، ورفعت التجميد عن أصوله، ولم يعد يخضع لحظر سفر أو حظر أسلحة. وذكر موقع "هارييت دايلي نيوز" أن القرار نشر في الجريدة الرسمية، الأحد 30 أبريل.

ولا يلعب حكمتيار دورا كبيرا في الصراع الحالي في أفغانستان.