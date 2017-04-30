أعلنت المرشحة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان في مقابلة مع صحيفة باريزيان أن منافسها زعيم حركة "إلى الأمام" إيمانويل ماكرون يعتقد أنها يمكن أن تفوز في الجولة الثانية.

وقالت: أجل أعتقد أنه يفكر بهذا الشكل ولذلك نرى الارتعاش والعدوانية تسيطر عليه وعلى أصدقائه الفنانين في الأيام الأخيرة.

وأشارت لوبان كذلك إلى أنها توافق على الرؤية المتعلقة باستقلال البلاد وحماية شعبها مع زعيم حزب "انهضي يا فرنسا" نيكولا ديوبون إينيام الذي أعلنت يوم أمس عن تشكيل تحالف معه. ووعدت لوبان بأنها ستقترحه كرئيس للوزراء في حال فازت في الجولة الثانية.

ونوهت بأنها تحالفت مع زعيم "انهضي يا فرنسا" لمواجهة المرشح الذي يدافع عن المصالح الخاصة والمالية والفئوية وقد دخل التنافس السياسي ليس من أجل خدمة فرنسا بل بهدف السماح لنفسه ولأصدقائه باستغلال فرنسا.

*عملة لوبان الوطنية

هذا وتعهدت لوبان باستعادة العملة الوطنية الفرنسية حال أصبحت رئيسة لفرنسا.

وقالت لوبان في مقابلة نشرت يوم الأحد في صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية: ستكون لدينا عملة وطنية مثل كل البلدان الأخرى..وأعتقد أن اليورو قد انتهى وعلينا السيطرة على العملة ومواءمتها مع الاقتصاد لأن العملة الموحدة باتت تشكل عبئا وهي إلى حد كبير وراء البطالة الواسعة.

وأضافت: سأطلب من الاتحاد الأوروبي إمكانية أن نسيطر على عملتنا..وهذا يعني تحويل اليورو من عملة موحدة إلى عملة مشتركة لن تستخدم في المشتريات اليومية ولكن فقط في المعاملات التجارية الدولية لكبريات الشركات.

وأكدت لوبن أنها لم تقل أبدا أن فرنسا ستخرج من اليورو بل أنها حال انتخابها ستبدأ التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإعادة للشعب الفرنسي سيادته النقدية والتشريعية والاقتصادية وكذلك على أراضيه.

ولفتت إلى أنها ستنظم استفتاء حول بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي عقب المفاوضات التي ستجريها مع الشركاء الأوروبيين.. لافتة إلى أن الكثير منهم يتطلع لاستعادة عناصر السيادة.

وحول وسيلة الإقناع التي ستستخدمها لتحقيق هذا الهدف..أجابت لوبن بأنها ستلجأ للاستفتاء، معتبرة أن الاتحاد الأوروبى يتبنى رؤية راديكالية قرر من خلالها عدم مراعاة آراء الشعوب وتقديم نموذج لأوروبا يلجأ للعقوبات التأديبية وهذا لم يعد مقبولا، ولذلك سيكون الشعب الفرنسي وراء هذه المفاوضات.

وتابعت مرشحة الرئاسة لليمين المتطرف الفرنسي: وإذا صوت الفرنسيون بالرفض في الاستفتاء سأعتبر أنني لست قادرة على البقاء في هذا الوضع.