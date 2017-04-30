عاد مشاة البحرية الأمريكية إلى إقليم هلمند المضطرب بجنوب أفغانستان حيث خاضوا لسنوات معارك ضد حركة طالبان للمساعدة في تدريب القوات الأفغانية التي تصارع لاحتواء التمرد.

وكثيرون من مشاة البحرية الذين حضروا إلى هلمند ضمن مهمة الدعم الحازم التدريبية بقيادة حلف شمال الأطلسي من الذين قاموا بمهام سابقة في الإقليم. وسقط في هلمند نحو ألف قتيل من قوات التحالف معظمهم من الأمريكيين والبريطانيين في القتال ضد حركة طالبان.

وعندما غادر مشاة البحرية الأمريكية في 2014 وسلموا القاعدة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم كامب ليذرنيك للجيش الأفغاني لم يكن من المتوقع عودتهم. وتسلط عودتهم الضوء على المشاكل التي تواجه القوات الأفغانية منذ أن بدأت القتال بمفردها.

ورغم تحذير من وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الأسبوع الماضي بأن عام 2017 سيكون عاما صعبا إلا أن النبرة كانت إيجابية مع بدء نشر القوات.

وخدم الآلاف من مشاة البحرية في هلمند في الفترة من عام 2009 حتى عام 2014 حيث خاضوا بعضا من أشرس المعارك التي خاضتها قوات أجنبية في أفغانستان.

وتعهد الضباط الأمريكيون خلال المراسم التي حضرها القائد الأمريكي في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون بمواصلة الالتزام تجاه القوات الأفغانية وأشاروا إلى أن مشاة البحرية عادوا إلى أفغانستان في وقت صعب.

ومهمة مشاة البحرية هذه المرة ليست القتال وإنما تدريب ومساعدة القوات الأفغانية رغم أن الإجراءات الدفاعية القوية حول القاعدة توضح المخاطر التي يواجهونها في هلمند أحد معاقل حركة طالبان.

الى ذلك قتل 9 مسلحين من جماعة حقاني في غارتين منفصلتين خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم.

وقالت الوزارة في بيان إن 4 مسلحين قتلوا في غارة واحدة نفذتها طائرات حربية تابعة للقوات الجوية الأفغانية على موقعهم في قرية باراسياري بمنطقة آشين في مقاطعة ننغرهار شرق البلاد.

بينما لقي 5 مسلحين آخرين من جماعة حقاني مصرعهم في غارة جوية في منطقة شاك بمقاطعة ورداك المجاورة.

ولم تعلق الجماعة التي وضعتها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2012 حتى الآن.

جدير بالذكر أن جماعة حقاني المرتبطة بطالبان، والتي تنشط بشكل أساسي في المقاطعات الشرقية والعاصمة كابل، تتحمّل مسؤولية العديد من الهجمات الكبيرة على قوات الأمن.

*رواية قاتل بن لادن

من حهة أخرى روى الجندي الأمريكي السابق الذي قتل أسامة بن لادن، تفاصيل تصفية زعيم تنظيم القاعدة السابق، التي نفذتها فرقة خاصة في بوت آباد الباكستانية عام 2011.

وقال الجندي السابق في القوات البحرية الأمريكية، روبرت أونيل (41 عاما)، في كتابه الذي يحمل اسم "The Operator"، إن عناصر الجيش قامت بعملية مداهمة لمجمع بن لادن المكون من 3 طوابق.

وأضاف: عند صعودنا إلى الطابق العلوي، بدأ تبادل إطلاق نار كثيف بيننا وبين نجله خالد بن لادن، مما أدى إلى إصابته في وجهه.

وتابع: بعدها صعدت أنا وجندي آخر إلى الطابق الثالث واقتحمنا غرفة نوم بن لادن، ثم قتلنا سيدتين بعدما اعتقدنا أنهما ستفجران نفسيهما.

وكشف روبرت أونيل أنه وجد بن لادن محتميا في غرفة مظلمة، فأطلق عليه النار، مما أدى إلى انشطار رأسه إلى نصفين، مضيفا: أطلقت رصاصة أخرى صوب رأسه للتأكد من موته.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أشاد، خلال خطابه الوداعي في شيكاغو، بتصفية أسامة بن لادن، معتبرا الأمر "إنجازا" تحقق خلال ولايتيه المتعاقبتين.