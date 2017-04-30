وفي مستجدات الاحداث، بدأ الخلاف الجديد، مع إصدار الرئيس اليمني المستقيل، قرارين أطاح بموجبهما بأهم رجلين مقربين من دولة الإمارات من منصبيهما، وأحال أحدهما للتحقيق، وهما اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وعين عبد العزيز المفلحي بديلا عنه.

وتأكيداً على عمق الخلافات السعودية الاماراتية، لم يكتفي هادي وبايماء من الرياض باقالة محافظ عدن، بل أقال أيضا هاني بن بريك، قائد قوات الحزام الأمني في عدن وأحد أبرز حلفاء "أبوظبي" في الجنوب، من منصبه كوزير للدولة، وإحالته للتحقيق، دون الكشف عن أسباب الإحالة، ولعب بن بريك دورا مثيرا في عدن، حيث قامت قواته المدعومة من الإماراتيين بحملة اعتقالات واسعة لرجال دين ودعاة مناوئين له.

مظاهرات غاضبة في الجنوب

وبعد ساعات من قرارات هادي خرج المئات في مظاهرات شعبية كبيرة طافت عدد من شوارع محافظات عدن وحضرموت وأبين، ومدن وردفان ويافع، رافعين صور وشعارات مؤيدة للواء الزبيدي، ومناوئة لهادي وحكومته.

الى ذلك عقدت قيادات محافظة عدن لقاء مغلقاً مساء السبت، وذلك لإصدار موقف من قرارات هادي الاخيرة، وتضمن اللقاء هجوماً على الجنرال علي محسن الاحمر (نائب هادي) وحزب الإصلاح وإتهامهما بالوقوف وراء تلك القرارات سيما بعد تسريبات كانت وسائل إعلامية جنوبية قد نشرتها قبل أيام من صدور القرار تؤكد تحرك الإصلاح ونائب هادي لإقالة كلاً من محافظي عدن وحضرموت لإرتباطهما الوثيق بدولة الإمارات.

تهديد باستخدام السلاح ضد السعودية وهادي

من جانبها عبرت ماتسمى "المقاومة الجنوبية"، عن رفضها للقرارات، وقالت في بيان:" نحن مستعدين للتصعيد بخطوات قادمة اذا لم يتم التراجع عن تلك القرارات الاخوانية البحتة وسنجتمع جميعا بكل شرائحنا للوقوف صفا بجانب اللواء الزبيدي"، واضافت "ان الغدر الذي حصل باقالة قادة جنوبيين وتجريدهم من سلطاتهم لهو دليل واضح على تقطع كل السبل للوصول الى حل سياسي سلمي مع الذي يصر على الامساك بكل مفاصل الدولة واخوننتها وعدم السماح للقوى السياسية الجنوبية الاخرى بالمشاركة في السلطة الا تحت جناح تنظيم الاخوان والذي ادى الى اهدار تام لجهود مكافحة الارهاب والسعي المستمر لخدمة المواطن ومحاولة قذرة لاستمرار نهب موارد الدولة الاقتصادية وتقطيع اوصال عدن عسكريا عبر جهات مشبوهة غالبيتها تنتمي للاخوان، ومن ثم مواصلة سياسة الارهاب لاخضاع البقية باشعال الحروب في كل من عدن والمحافظات الجنوبية الاخرى".

الامارات ترد

وفي أول تصريح له قال وزير الشؤون الخارجية لدولة الامارات أنور قرقاش "إن مشكلة الشرعية الحقيقة هي تغليب المصلحة الشخصية والأسرية والحزبية على مصلحة الوطن" في إشارة واضحة إلى رفض قرارات هادي التي استهدفت أقوى أذرعها في الجنوب، كما وصف قرقاش توقيت القرارات أنها أتت واليمن في مفصل حرج في معركته المصيرية".

قرارات هادي تظهر الصراع الاماراتي السعودي للعلن

واعتبر مراقبون للأوضاع اليمنية، أن تصريحات قرقاش وخصوصاً عبارة "في مفصل حرج في معركته المصيرية" تشير ضمنياً لمعركة الحديدة التي ينوي التحالف شن هجوم عليها، ما يؤكد أن قرارات هادي التي أثرت على علاقاته مع الإمارات ستنعكس سلباً على جبهات القتال التي تشارك فيها القوات الإماراتية بقوات كبيرة إضافة إلى الموالين لها خصوصاً في المخا، والتي بدأت أول مؤشراتها بانسحاب اللواء هيثم قاسم طاهر (المحسوب على الإمارات) من المخا بقوات عسكرية ودعواته لبقية القوات بالانسحاب والتوجه نحو مدينة عدن.

ويرى المحللون ايضا أن قرارات عبد ربه منصور هادي، الهارب الى السعودية، شكلت اعادة خلط للأوراق وابرز صورة للخلاف السعودي الإماراتي في عدن، اذ نقل هادي بقراراته الجديدة الصراع الخفي بين الرياض وأبو ظبي إلى العلن.

كذلك سعى الرئيس المستقيل جاهداً ومن خلال قراراته الاخيرة الى اكتساب الود السعودي وابراز أوراق اعتماده كاملة للرياض، خاصة في ظل الحديث عن رغبة سعودية في تجريده من صلاحياته ونقلها إلى نائبه وحليف السعودية الأول علي محسن الأحمر.