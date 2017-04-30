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رقم الخبر: 192436 تاريخ النشر: نيسان 30, 2017 الوقت: 17:20 الاقسام: دوليات  
داعشي أسترالي صغير يلوّح بسكينه ويهدّد مواطنيه بالذبح

داعشي أسترالي صغير يلوّح بسكينه ويهدّد مواطنيه بالذبح

هدّد طفل استرالي صغير في الثامنة من عمره في تسجيل فيديو بذبح الأستراليين، والطفل ابن إرهابي معروف من تنظيم داعش ظهر في الفيديو مرتديا حزاما ناسفا ويهدد بقتل أستراليين.

والتسجيل الذي تحققت منه السلطات الاسترالية على ما يبدو للابن الأصغر لخالد شروف الذي بات في فبراير الماضي أول أسترالي تسحب منه الجنسية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وأوردت صحيفة "صنداي تلغراف" أن الصبي تم تصويره مؤخرا في فيديو مروع وهو يلبس حزاما ناسفا ويحمل مسدسين وسكينا ويوجه تهديدات بينما يسأله شخص لا يظهر في الفيديو "كيف تقتل أستراليا؟".

وكان شروف الذي غادر أستراليا مع عائلته إلى سوريا في العام 2013، تصدر وسائل الإعلام في 2014 عندما نشر صورة لابن آخر له وهو يحمل رأسا مقطوعة.

وأعلنت شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز في بيان أن "الفريق المشترك لمكافحة الإرهاب على علم بتسجيل فيديو من الشرق الأوسط لقاصر يقوم بتهديدات باسم تنظيم داعش".

وتابعت الشرطة "الفريق المشترك يحقق حول التسجيل لكن ليس هناك أي تهديد محدد. ومستوى التهديد الوطني الحالي لا يزال عند المرجح".

وتقدر السلطات الأسترالية بأن 110 من مواطنيها سافروا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى التنظيمات المتطرفة وأن نحو 60 منهم قد قتلوا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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