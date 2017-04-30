قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأحد إن محادثات الانفصال عن الاتحادالأوروبي ستكون صعبة في ظل الموقف المتشدد الذي تبناه زعماء الاتحاد تجاه المفاوضات المرتقبة.

في ظل تزايد الضغوط عليها من قبل زعماء الاتحاد

وأقر زعماء الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط القاسية لخروج بريطانيا يوم السبت ونصحوا البريطانيين بألا تساورهم "أوهام" الارتباط سريعا بعلاقة جديدة تحافظ على أسواق الاتحاد الأوروبي مفتوحة أمامهم.

وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): يظهر هذا وغيره من تعليقات زعماء أوروبا أنه ستكون هناك أوقات صعبة في هذه المفاوضات.

كما أكدت ماي على موقفها بأنها ستكون مستعدة للانسحاب من محادثات الانفصال دون التوصل إلى اتفاق إذا لم يعجبها ما يقدمه الاتحاد الأوروبي.

*يونكر يحث بريطانيا على الكف عن عرقلة إنفاق الاتحاد الأوروبي

هذا وحثّ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بريطانيا يوم السبت على التخلي عن التحفظ الذي أبدته الأسبوع الماضي بشأن إنفاق الاتحاد الأوروبي قائلا إن هذا سيساعد على تيسير المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر في مؤتمر صحفي بعد اجتماع قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي للاتفاق على المطالب التفاوضية بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: إن المملكة المتحدة تعرقل حاليا اتخاذ قرار وإذا استطاعت المملكة المتحدة سحب التحفظ الذي أبدته سيكون أمرا مرغوبا فيه وسيؤدي إلى تيسير بدء المفاوضات.

ويقول مسؤولون بريطانيون: إن لندن امتنعت عن الموافقة يوم الأربعاء على نحو ستة مليارات يورو (6.5 مليار دولار) من إنفاق الاتحاد الأوروبي ولاسيما لمعالجة مشكلات الهجرة في البحر المتوسط بسبب سياسة الإحجام عن اتخاذ القرارات الحساسة سياسيا خلال فترة الأسابيع التي تسبق الانتخابات البريطانية التي تجري في الثامن من يونيو حزيران.

وقال يونكر أيضا: إن بعض الساسة في بريطانيا لا يتفهمون المحادثات الصعبة المنتظرة ولاسيما عندما يقولون إنه يجب على الاتحاد الأوروبي عرض ضمان فوري لحقوق المغتربين.

وأضاف: لدى انطباع بأن بعض أصدقائنا البريطانيين ،ليس كلهم،يستخفون أحيانا بالصعوبات الفنية التي نواجهها.

*الاستخبارات البريطانية تستنفر عشية الانتخابات

في سياق آخر فرضت السلطات البريطانية حالة التأهب القصوى بين موظفي مركز الاتصالات الحكومية (GCHQ- مؤسسة أمنية مختصة مكرسة للاستخبارات الإلكترونية) لضمان الأمن السبراني خلال الانتخابات في يونيو.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز، نقلا عن مصادرها الخاصة أن قيادة البلاد أوصت رؤساء مديريات الاستخبارات في مركز الأمن السبراني القومي (NCSC) بتوخي الحذر الشديد واعتبار خطر الجريمة المنظمة والدولية التي تؤثر على المؤسسات الديمقراطية في بريطانيا، بمثابة "الأزمة الإرهابية".والحديث يجري فيما يجري، عن الاستعداد لمواجهة خطر "الهجمات الالكترونية المحتملة التي قد ترافق الانتخابات".

وأفاد مصدر مطلع للصحيفة بأن المركز المذكور أعلاه أخذ يعمل منذ الأسبوع الماضي وكأنه في حالة التصدي لعمل إرهابي أو عند توفير الأمن خلال الفعاليات الوطنية الهامة مثل الألعاب الأولمبية.