وتناول ترامب خلال الإتصال أيضا المخاوف بشأن كوريا الشمالية، ولم يذكر البيت الأبيض تفاصيل بشأن موعد التقاء الزعيمين في واشنطن لبحث تحالفهما ولكنه قا:ل إن ترامب يتطلع إلى زيارة الفلبين في نوفمبر تشرين الثاني في إطار اجتماعي قمة مع زعيمين آسيويين آخرين.

من جهة أخرى كتبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه قبل عدة أيام من التقائه بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوكالة "رويترز" للأنباء، إنه "يريد رؤية السلام يتحقق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولا يوجد أي سبب يمنع ذلك".

ولم يعقب ديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على تصريح الرئيس ترامب، فـ"نتنياهو"، ورجاله يتعقبون - حسب الصحيفة الاستعدادات للقاء بين ترامب، وعباس، والرسائل التي تصدر عن القيادة الفلسطينية، والتي ينبعث منها حتى الآن التفاؤل الكبير والتعامل الايجابي مع الرئيس ترامب، ومحاولاته لاستئناف العملية السلمية.

وفي نهاية الأسبوع، عاد من واشنطن، الوفد الفلسطيني، الذي أعد للقاء بين عباس، وترامب، وقال السفير الفلسطيني، لدى الولايات المتحدة، حسام زملط، لصحيفة "هآرتس": إن اللقاء بين ترامب، وعباس، يشكل فرصة تاريخية للسلام، مضيفًا أن "عباس"، معني ببناء "شراكة استراتيجية" مع ترامب خلال الأسبوع الجاري.