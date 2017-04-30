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رقم الخبر: 192432 تاريخ النشر: نيسان 30, 2017 الوقت: 16:22 الاقسام: منوعات  
مغامر وضع نفسه داخل الغسّالة وهذا ما حصل!

مغامر وضع نفسه داخل الغسّالة وهذا ما حصل!

وضع مغامر نفسه داخل آلة لغسيل الملابس خلال دورانها، لإثبات قدرته على تحرير نفسه من القيود والخروج على قيد الحياة.

ويحمل ريك مايسل لقب (رجل الغسّالة)، وهو مغامر متخصص في تنفيذ الحيل الخطيرة، وهو الوحيد في العالم الذي يملك القدرة على تحرير يديه وقدميه من الأصفاد وهو داخل الغسّالة، بحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وبعدما دخل مايسك إلى الغسّالة، قام مساعده بتشغيلها، وراح يدور في الداخل تماماً كما يحدث مع قطع الملابس، وقد غطته المياه ومسحوق الغسيل. واستمرت هذه المغامرة لأقل من دقيقة، قبل أن يسارع المساعد إلى فتح باب الغسّالة من جديد، ليخرج مايسك منها وقد فك قيوده.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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