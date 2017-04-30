تناقل رواد شبكات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو غريب، حيث يبين عملية سطو مسلح لإحدى المقاهي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر مقطع الفيديو انقضاض شخص مسلح على المقهى، حيث قام بتصويب مسدسه على أمين الصندوق المالي، الذي بدى أنه غير آبه لما يحصل ولم تبدي عليه آثار الخوف.

ووثق الفيديو عملية السرقة بأكملها ونشرت الشرطة المقطع على اليوتيوب ليتم التعرف على اللص من قبل المشاهدين.

لكن الملفت في الحادثة ليست عملية السرقة بحسب المشاهدين، انما ردة فعل أمين الصندوق الباردة، وعلق المشاهدون على يوتيوب واندهشوا من الشاب الذي لم يحرك ساكنا بعد توجيه المسدس الى وجهه وتعامل مع الحادثة بمنتهى البرودة.