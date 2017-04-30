  • الأحد ٣ شعبان ١٤٣٨
  • الأحد , أبريل 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192370 تاريخ النشر: نيسان 29, 2017 الوقت: 19:46 الاقسام: محليات  
موسكو: سنتعاون مع أي رئيس ينتخبه الشعب الإيراني

موسكو: سنتعاون مع أي رئيس ينتخبه الشعب الإيراني

أكدت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ستتعاون مع أي رئيس سيصوت له الشعب الإيراني في الإنتخابات الرئاسية القادمة، موضحة أن موسكو ترغب في إستمرار العلاقة الجيدة التي تربطها بطهران.
وافادت وكالة نوفوستي الروسية أن زاخاروفا أعلنت أن الحكومة الروسية مستعدة للتعاون مع أي مرشح ستفرزه الإنتخابات الرئاسية القادمة في إيران، والمقررة في الـ19 من مايو/ آيار المقبل.
وقالت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية انه ونظراً لبدء منافسات الإنتخابات الرئاسية في إيران، فإن النتيجة التي ستظهرها هذه الإنتخابات هي من صلاحية الشعب الإيراني، وأن موسكو ستتعاون مع أي رئيس قادم لإيران أياً كان.
واضافت زاخاروفا: ما من شك أن رؤية الحكومة الروسية منصبّة على مواصلة العلاقة الجيدة الحالية والتأريخية التي تربط موسكو بطهران.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة نوفوستي
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5364 sec