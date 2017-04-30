أكدت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ستتعاون مع أي رئيس سيصوت له الشعب الإيراني في الإنتخابات الرئاسية القادمة، موضحة أن موسكو ترغب في إستمرار العلاقة الجيدة التي تربطها بطهران.

وافادت وكالة نوفوستي الروسية أن زاخاروفا أعلنت أن الحكومة الروسية مستعدة للتعاون مع أي مرشح ستفرزه الإنتخابات الرئاسية القادمة في إيران، والمقررة في الـ19 من مايو/ آيار المقبل.

وقالت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية انه ونظراً لبدء منافسات الإنتخابات الرئاسية في إيران، فإن النتيجة التي ستظهرها هذه الإنتخابات هي من صلاحية الشعب الإيراني، وأن موسكو ستتعاون مع أي رئيس قادم لإيران أياً كان.

واضافت زاخاروفا: ما من شك أن رؤية الحكومة الروسية منصبّة على مواصلة العلاقة الجيدة الحالية والتأريخية التي تربط موسكو بطهران.