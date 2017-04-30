*لافروف: موسكو على استعداد تام للتعاون مع واشنطن بشأن سورية * مقتل 55 مسلحا في الغوطة.. و"جيش الاسلام" يحاصر "النصرة"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأزمة في سورية.

وقال لافروف خلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو السبت.. “لا بد من توحيد الجهود بين روسيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب في سورية”.

وأوضح لافروف أن المباحثات مع نظيره الأردني ستتطرق إلى موضوع مكافحة تنظيمي “داعش” والقاعدة في مناطق جنوب سورية المتاخمة للأردن بالإضافة إلى سير التحضيرات للجولة الجديدة من المحادثات بين الأطراف السورية في أستانه وكيفية إيجاد تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتحملون مسؤولية مباشرة عن استمرار الأزمة في سورية من خلال تحريضهم على تأجيج الأوضاع فيها.

ميدانياً أحبطت وحدات من الجيش السوري هجوما لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية على نقاط عسكرية في مدينة دير الزور ومحيطها.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا"، السبت بأن عمليات الجيش السوري ضد تجمعات ومحاولات تسلل لإرهابيين من تنظيم “داعش” في محيط منطقتي المقابر والمعامل على اتجاه لواء التأمين الإلكتروني بدير الزور أسفرت عن “مقتل 17 إرهابيا وتدمير عربة مزودة برشاش ومدفع ب 10 ودراجة نارية”.

وكان مراسل سانا في دير الزور أشار في وقت سابق إلى أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية في محيط حي الرشدية وفي المحور الجنوبي لمنطقة المقابر والمطار والفوج 137 مشاة.

ولفت المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت بصد الهجمات بعد مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

ودمرت وحدات الجيش أمس الاول 7 نقاط محصنة ومدافع و3 عربات لتنظيم “داعش” وقضت على العديد من إرهابييه في نقطة أبو حسن على اتجاه محور الثردة/ المعامل 25بدير الزور.

إلى ذلك أفاد مراسل سانا في دير الزور بقصف إرهابيي تنظيم “داعش” حيي الجورة والقصور بعدة قذائف هاون وصاروخية ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات دون وقوع إصابات بين المواطنين.

ويعمد تنظيم “داعش” الإرهابي إلى استهداف الأحياء الامنة في مدينة دير الزور بالقذائف الصاروخية والهاون في محاولة يائسة للنيل من صمود أهالي المدينة الداعمين للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري.

كما دمرت وحدات من الجيش السوري تجمعات وآليات لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في درعا وريفها.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لسانا بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على تجمعات وتحركات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بالكيان الإسرائيلي في منطقة درعا البلد وبلدة النعيمة بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات أسفرت عن “تدمير 8 سيارات دفع رباعي ومقر قيادة للإرهابيين ومقتل العديد منهم”.

ودمرت وحدات من الجيش الجمعة 3 مقرات قيادة و 7 آليات بينها جرافة لإرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة درعا البلد وفي بلدة الحراك ومنطقة الرجوم في منطقة اللجاة بالريف الشمالي.

وفي غضون ذلك قتل، السبت، نحو 55 مسلحا من جبهة النصرة فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية.

وافاد مصدر محلي عن مقتل 30 مسلحاً من مسلحي جبهة النصرة منهم أعدموا ميدانياً خلال هجوم جيش الاسلام على مقر الهيئة في الغوطة الشرقية.

وتابع أن 25 مسلحاً من مسلحي فيلق الرحمن قتلوا خلال اقتحام جيش الاسلام مقراً لهم في غوطة دمشق الشرقية.

وأضاف المصدر أن عناصر من جيش الاسلام قام بمحاصرة مجموعة من عناصر هيئة تحرير الشام في عربين وحزة بالغوطة الشرقية محاولة اقتحام المنطقة مدعومة بالدبابات والمشاة.

هذا وأفاد المصدر أن انفجارا هز مدينة ادلب السبت ،قائلا أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة في شارع ثلاثين.

من جانب آخر أعلن مصدر في وحدات حماية الشعب الكردية أن العسكريين الأمیركيين بدأوا بنشر المدرعات على طول الحدود التركية السورية بدءا من مدينة كوباني (عين العرب) إلى القامشلي.

وبحسب المصدر، تحاول الولايات المتحدة منع وقوع اشتباكات بين القوات المسلحة التركية والقوات الكردية.

وأكد ممثل وحدات حماية الشعب الكردية، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنباء نشر المدرعات والعسكريين في المدن الحدودية. وقال: "نحن ناقشنا مع الولايات المتحدة الخطوات، التي يجب القيام بها من أجل منع وقوع هجمات علينا من الجانب التركي.

وأضاف: نحن أبلغنا الولايات المتحدة بأنه في حال هاجمتنا تركيا مرة أخرى، فإننا لن نشارك في عملية تحرير الرقة وسوف نوجه كل قوانا إلى الحدود، ووعدنا الجانب الأمريكي بدوره بأنه سيتخذ التدابير من أجل منع تكرار الهجمات".

الجدير بالذكر، أنه وقعت اشتباكات عنيفة على الحدود بالقرب من بلدة جيلان بينار بين جنود أتراك ووحدات حماية الشعب الكردية في الأيام الثلاثة الأخيرة الماضية.