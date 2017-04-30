* مقتل 30 داعشياً وتدمير12 هدفا بمحيط جامع النوري في الموصل * قائد ميداني: تحرير أيمن الموصل سيتم قبل شهر رمضان * قوة أميركية تتمركز في سد حديثة غربي الرمادي * انقاذ 36 مختطفا ايزيدياً من قبضة داعش بينهم أطفال

بغداد/نافع الكعبي - أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف مساء الجمعة منطقة الكرادة وسط بغداد وخلف شهداء وجرحى، فيما أحبطت القوات الأمنية مخططاً لإستهداف العاصمة العراقية بهجمات إرهابية، في حين حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، من محاولات تهدف لـ (الإيقاع) بين العرب والكرد، معتبراً أن الكرد عراقيون من الدرجة الأولى، وفيما وجه خطابين إلى (الشيعة والسنة)، أكد أن الحكومة تتطلع لبناء عراق لا يكون مواطنوه بـ (درجات متفاوتة)، يأتي هذا في وقت كشف ضابط أمني في الشرطة العراقية٬ في محافظة الأنبار٬ عن تمركز قوة أميركية خاصة في سد حديثة غربي المحافظة في مقر عسكري للجيش العراقي.

وقال تنظيم داعش، عبر وكالة أنباء (أعماق) التابعة له: إن عملية انتحارية ضربت تجمعا في حي الكرادة وسط بغداد.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد في ساعة متاخرة من ليلة الجمعة تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في وسط العاصمة العراقية، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وافاد مصدر امني، باستشهاد واصابة اكثر من 18 شخصا بانفجار هذه السيارة. ووقع التفجير في حي الكرادة، الذي استهدف بشكل متكرر خلال الأعوام الماضية.

وأضاف المصدر: إن ثمانية اشخاص استشهدوا (حتى الآن)، واصيب أكثر من عشرة اخرين بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من تقاطع مرور الرصافة في شارع ابي نؤاس وسط بغداد.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في تصريح صحافي: إن التفجير اسفر عن استشهاد ضابط برتبة مقدم وثلاثة من أفراد شرطة المرور، فضلا عن إصابة خمسة آخرين بجروح، وأضاف معن: إن الاعتداء المتطرف كان بواسطة عجلة مفخخة يقودها انتحاري لم يستطع الدخول الى القاطع، وانفجرت العجلة عند عارضة الدخول وساحة الحجز.

وأشار إلى أن التفجير اسفر ايضا عن احتراق عجلات للمرور وأخرى كانت مركونة، مضيفا أن فرق الدفاع المدني أطفأت الحريق وسيارات الاسعاف أخلت الجثث.

ووقع التفجير الأكثر دموية في الكرادة في تموز/يوليو 2016، عندما استهدفت شاحنة مفخخة مجمعين تجاريين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 320 شخصا.

وفي سياق موازٍ، أعلن جهاز الأمن الوطني، في بيان اعتقال (إرهابيين) في بغداد بحوزتهم 17 صاروخا كانت معدة لاستهداف العاصمة.

وأضاف البيان: إن المعتقلين ضبط بحوزتهم 17 صاروخا نوع (غراد) ومواد متفجرة جاهزة ومعدة لاستهداف العاصمة بغداد بهجمات ارهابية.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت، الجمعة (28 نيسان 2017)، إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في حي الفرات غربي بغداد، والعثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى رميا بالرصاص في منطقة الراشدية شمالي بغداد، وإصابة ثلاثة من عناصر الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في منطقة أحمد السهيل جنوبي بغداد.

* مقتل دواعش وتدمير أهداف بمحيط جامع النوري بالموصل

ميدانياً، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت، مقتل 30 ارهابيا وتدمير12 هدفا متحركا وموضعا لمقاومة الطائرات بقصف للطائرات المسيرة في محيط الجامع النوري بساحل الموصل الأيمن.

وقال قائد القوات الفريق رائد شاكر جودت: إن قطعات من الشرطة الاتحادية تندفع بإتجاه المنطقة المحيطة بجامع النوري من محور باب جديد وقضيب البان تحت غطاء من القصف الصاروخي.

وأضاف جودت: إن طائراتنا المسيرة تستهدف ثكنات للدواعش قريبا من المنارة الحدباء وتقتل 30 ارهابيا وتدمر12 هدفا متحركا وموضعا لمقاومة الطائرات.

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، أن القوات الأمنية ستنتهي من تحرير الساحل الأيمن للموصل خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى.

وقال الغانمي في حديث صحافي: إن القوات الأمنية تعرضت إلى ثلاث هجمات بمواد كيميائية من قبل داعش في أيمن الموصل، مشيرا إلى أن التحالف الدولي لديه علم بذلك، موضحاً: أنها تسببت بحالات طفح في الجلد وتم إسعاف بعض الحالات واتخذت تدابير الحيطة والحذر في حال تكررت هذه الهجمات الكيميائية.

من جهته، كشف المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي، عن تفاصيل معركة (محمد رسول الله)، لتحرير الحضر، مبينًا ان الحشد بلغ جهوزيته الكاملة وبانتظار توجيهات القيادة العسكرية. وقال الاسدي في تصريح صحافي: انطلقت عمليات محمد رسول الله وهي جزء من عمليات قادمون يا نينوى لتحرير قضاء الحضر والمدينة الاثرية فيه والمناطق والقرى المحيطة به، مبينا ان العملية استمرت لـ 48 ساعة فقط.

واكد أن في هذا يوم الجمعة، بدأت مديرية الدعم اللوجستي لقوات الحشد الشعبي بإعادة النازحين الى المناطق المحررة حيث بدأت عمليات اعادة النازحين الى ثلاث قرى، وهي علبية الشرقية والغربية ودبيسة، مشيرا الى ان صعوبة تحرير الحضر تكمن في اتساع المساحة باعتبارها اكبر الاقضية في نينوى، وتغلب الحشد الشعبي على التضاريس والمساحة الشاسعة من خلال ما يمتلكه من جهد هندسي واليات.

واضاف قائلا: أما في ما يتعلق بالخسائر فكانت محدودة جدا وتكاد تكون معدومة، وتم قتل العشرات من الدواعش وتفجير عدد كبير من السيارات المفخخة. ولفت الى ان العملية انتهت بعدد من الجرحى واستشهد مسؤول الاعلاميين الحربيين في مديرية الحشد الشعبي حيدر المياحي بتفجير عبوة ناسفة، مشيرا إلى ان البنى التحتية ليس فيها اي ضرر سوى الاضرار التي سببها داعش فيها.

وقامت فرق هندسة الميدان في الحشد الشعبي، أمس السبت، بعمليات تطهير القرى والطرق المحررة داخل قضاء الحضر ومحيطه من العبوات الناسفة والالغام بعد تحريره بشكل كامل من سيطرة عصابات داعش الارهابية.

ومن جهتها أعلنت قوات فرقة الامام علي (عليه السلام) القتالية التابعة للعتبة العلوية المقدسة تحرير ثمان قرى ضمن عمليات محمد رسول الله) لتحرير قضاء الحضر، فيما باشرت قطعات الفرقة البطلة مع بقية فصائل الحشد المبارك بالتحرك للوصول الى مركز القضاء بعد احكام الطوق على الارهابيين من جميع جوانبه.

* مقتل (المسؤول الأمني عن ريف تلعفر) غربي الموصل

في غضون ذلك، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، السبت، بأن ما يسمى بـ (المسؤول الأمني عن ريف تلعفر) في تنظيم (داعش) قتل جراء قصف جوي غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن قصفاً جوياً استهدف مضافة في أطراف قضاء تلعفر غرب الموصل أسفر عن مقتل أبو جابر الروسي المسؤول الأمني عن ريف تلعفر في تنظيم داعش والذي يعد من المقربين جدا من أمير تلعفر.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القصف أدى إلى مقتل العديد من مرافقي الروسي، مشيراً إلى أن الروسي جاء من الرقة السورية قبل أكثر من عام ويعد من القيادات الميدانية المهمة في تنظيم داعش.

* نجاة مدير ناحية ومسؤولين أمنيين من انفجارين جنوب الموصل

وأعلن مدير ناحية الشورة في محافظة نينوى خالد الجار، السبت، عن نجاته وعدد من المسؤولين الأمنيين من انفجارين جنوب مدينة الموصل.

وقال الجار في حديث للسومرية نيوز: إن منزلا مفخخا انفجر، ظهر السبت، في محيط ناحية الشورة (45 كم جنوب الموصل)، حيث كنا مع عدد من ضباط الأمن الوطني والشرطة في مهمة تفتيش، لافتا إلى أن انفجار المنزل أعقبه انفجار عبوة ناسفة لكنها لم تسجل أية إصابات في صفوفنا.

* مقتل انتحاريين اثنين جنوب تكريت

كما أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، السبت، بأن قوة من الحشد الشعبي قتلت انتحاريين اثنين بعد نصب كمين لهم جنوب تكريت، وقال المصدر في حديث صحافي: إن قوة من الحشد الشعبي تقود انتحاريين اثنين إلى حتفهما بعد نصب كمين محكم لهم في قرية العذية شمال قضاء بلد (80 كم جنوب تكريت).

بدورها، قالت وزارة الدفاع العراقية: انه ضمن عملية تحرير مطيبيجة محور قيادة عمليات صلاح الدين، تمكنت القوات من معالجة عجلة تحمل أحادية وقتل (١٠) من متطرفي داعش كانوا يحاولون التسلل خلف قطعاتنا في منطقة مطيبيجة من قبل طيران الجيش، واضافت في بيان لها: انه تم تدمير عجلتين وقتل (٦) متطرفين غرب معمل الأسمدة من قبل أبطال طيران الجيش، في حين تعرضت عناصر داعش المتطرفة الى القطعات المتواجدة في خط الصد منطقة الحراريات ـ بيجي، تم الرد عليها بقوة وتدمير(٥) أوكار لهم وقتل من كانوا فيها.

* انقاذ 36 مختطفا ايزيديا من قبضة داعش

أعلن مدير شؤون الإيزيدية خيري بوزاني، السبت، عن انقاذ 36 مختطفا ايزيديا من قبضة تنظيم (داعش)، مبينا ان 27 منهم اطفال. وقال بوزاني للسومرية نيوز: بجهود مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين التابعة لرئاسة حكومة إقليم كردستان، تم إنقاذ 36 مختطفا ايزيديا من قبضة تنظيم داعش، موضحا ان من بينهم 27 طفلا، وأضاف بوزاني: إن جميع المختطفين من أهالي منطقة سنجار، مشيدا بـ (دور الأجهزة الأمنية في تحرير المختطفين).

* مقتل جنود بعد خطفهم خلال عودتهم من الأنبار

أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، السبت، عن تشكيل لجنة تحقيقة بشأن حادثة خطف وقتل عدد من الجنود العائدين من محافظة الأنبار، مشيراً إلى أن المقصرين سيُحالون إلى المحاكم والقضاء العسكري.

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان مع عدد من نواب اللجنة بشأن حادثة قتل وخطف عدد من الجنود العائدين بإجازة من محافظة الأنبار، وحضرته وسائل إعلام: إن ما يتعرض له أبناؤنا من جنود وشرطة حدود في الرمادي يعيدنا إلى الأحداث التي سبقت سقوط الموصل حيث يتبع عصابات داعش الإرهابي نفس الأسلوب السابق مع الجنود ومنتسبي شرطة الحدود المجازين وكذلك مع الربايا الضعيفة والمتباعدة حيث تكون هدفاً سهلاً لهذه المجاميع الإرهابية.

* قوة أميركية تتمركز في سد حديثة غربي الرمادي

وفي الانبار اكد ضابط مطلع، أن قوة أميركية خاصة قوامها 100 جندي٬ بكامل معداتهم وآلياتهم تمركزت في مقر قيادة عمليات الجزيرة التابع للجيش العراقي في سد حديثة غرب الرمادي، وأضاف في تصريح صحافي: إن القوة الاميركية شكلت غرفة عمليات جديدة لها هناك مع قيادة عمليات الجزيرة لغرض التنسيق والتحضير لعمليات عسكرية قريبة تمهيدا لتحرير مدينة عنه 210 كم غرب الرمادي٬ من تنظيم داعش.

وما تزال مساحات واسعة من الطريق الدولي الرابط بين العراق والأردن، تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، الأمر الذي يعدّ تهديداً لهذا الطريق الاستراتيجي.

* التحالف الدولي يستهدف مواقع لداعش بالأنبار

وقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار، غربي العراق، جراء قصف لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع للتنظيم، بحسب قائد عسكري عراقي.

وفي تصريح للأناضول، قال قائد عمليات الجزيرة (تابعة للجيش) في محافظة الأنبار، اللواء الركن قاسم المحمدي، إن طيران التحالف الدولي قصف مقر ما يعرف بالشرطة الإسلامية التابع لتنظيم داعش في مدينة عانّه (210 كم غرب الرمادي مركز المحافظة).

وأضاف المحمدي: إن القصف أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم داخل المقر، فضلا عن تدمير سيارة للتنظيم، ولم يعرف عدد القتلى على الفور.

ولفت إلى أن طيران التحالف تمكن أيضا من تدمير عجلة (سيارة) مفخخة يقودها انتحاري بضربة جوية أخرى في عانّه أيضا.

وتابع المحمدي: إن طيران التحالف نفذ ضربة جوية ثالثة داخل المدينة، أسفر عن قتل 13 إرهابياً من التنظيم.

وأشار إلى أن طيران التحالف الدولي قصف أيضا عجلة للتنظيم في مدينة راوه (230 كم غرب الرمادي)، أسفر عن تدميرها وقتل 4 إرهابيين من التنظيم بينهم قيادي.

* العبادي يتهم سياسيين بـ (الدفاع عن أكاذيب داعش)

إتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، بعض السياسيين بـ (الدفاع عن أكاذيب داعش)، وفيما دعا أهالي مدينة الموصل إلى عدم (الاستسلام) للإشاعات، أكد لهم أن يوم التحرير بات قريباً. وقال العبادي في كلمة له خلال مهرجان الوحدة الوطنية، بحسب التلفزيون الرسمي: ما زالت التحديات الكبيرة أمامنا رغم الانجازات التي تحققت وتوحد العراقيين بمحاربة داعش، مبيناً أن البعض يحاول تثبيط المعنويات واستخدام الأساليب والمعلومات المضللة من أجل ذلك.

* ويحذر من محاولات لـ (الإيقاع) بين العرب والكرد

كما حذر العبادي، السبت، من محاولات تهدف لـ (الإيقاع) بين العرب والكرد، معتبراً أن الكرد (عراقيون من الدرجة الأولى)، وفيما وجه خطابين إلى (الشيعة والسنة)، أكد أن الحكومة تتطلع لبناء عراق لا يكون مواطنوه بـ (درجات متفاوتة).

وقال العبادي: إن هناك حملة تحاول الإيقاع بين العرب والكرد وأقول للكرد انتم عراقيون من الدرجة الاولى كبقية المواطنين، مضيفاً: نتطلع لبناء عراق تحترم فيه الحياة ولا يكون مواطنوه بدرجات متفاوتة، وتابع العبادي: أخاطب أخوتي الشيعة وأقول لهم اننا جميعا يجب أن نحكم البلاد والإرهاب يكفر الجميع، ماضياً إلى القول أخاطب أخوتي من أهل السنة وأقول لهم جميع العراقيين قاتلوا معكم من أجل تحرير الأرض من دنس الارهاب لكن هناك أصواتاً نشاز ما زالت تحاول إثارة النعرات.

* بغداد: التحفظ على الأموال القطرية هدفه محاربة الاختطاف

قال بيان لوزارة الخارجية العراقية، الجمعة: إن العراق وضع يده على الأموال القطرية التي أدخلها إلى البلاد مفاوضون قطريون كفدية مقابل الافراج عن مواطنين لهم اختطفوا في العراق، بهدف (محاربة ظاهرة الاختطاف) ومنع وقوعها.

واعلن في 22 من الشهر الحالي، اطلاق سراح 24 صيادا قطريا وسعوديين اثنين خطفوا في العراق في اواخر العام 2015 وعودتهم إلى بلادهم.

واعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء ان السلطات تتحفظ على (مئات ملايين الدولارات) أحضرها مفاوضون قطريون الى بغداد لدفع فدية لقاء الافراج عن مواطنين لهم مخطوفين.

وقال بيان عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد جمال، الجمعة: إن وضع اليد على الاموال القطرية (…) يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي ومنع حصول أي جهة على اموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً وللوقوف بقوة امام هذا المنج الخطير.