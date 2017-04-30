*مصرع جنديين سعوديين وثمانية من مرتزقة العدوان في ميدي *نقابة الصحفيين التونسيين تتضامن مع شبكة المسيرة الاعلامية

حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات عديدة في مختلف الجبهات ضد العدوان السعودي.

وأكد مصدر عسكري يمني ان الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمعا لمرتزقة العدوان أمام مرتفعات رشاحة بنجران وتجمعا للجنود السعوديين في موقع عاكفة بعدد من قذائف المدفعية، بالإضافة إلى تجمع لهم في نهوقة وموقع ذو رعين.

وأوضح المصدر ان الجيش واللجان دمروا آلية عسكرية سعودية ما أدى إلى مصرع طاقمها في كمين محكم بموقع الجمايم في عسير، كما استهدفوا بالمدفعية جرافة عسكرية كانت تبني تحصينات في موقع الكرس ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية استهدفت تحصينات الجيش السعودي في موقع الدخان في عسير، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للجيش السعودي في شرق موقع القفل، كما قصفت قوات الجيش اليمني مواقع الكرس الخشل وبرج ملحة والفريضة ومثعن غرب الحثيرة، فيما اشتعلت النيران في أماكن تمركز الجنود السعوديين بالخوبة إثر تمشيط الجيش واللجان الشعبية.

وفي عسير، استهداف الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في معسكر الثورين في علب، وتجمعات لهم أيضاً وسط مدينة الربوعة بعدد من القذائف.

وقال المصدر العسكري نفسه إن الجيش واللجان دمروا دبابة لقوى العدوان بصاروخ موجه جنوب جبال العمري بمديرية ذوباب محافظة تعز وتم إحراق طقم تابع للمرتزقة في منطقة الكدحة بمديرية المعافر وتدمير معدل12 تابع لهم بقذيفة بي10 في المنصورة بمديرية الوازعية، فيما لقي 4 من مرتزقة العدوان مصارعهم في مناطق متفرقة بتعز وتم استهداف تجمع للمرتزقة بقذائف الهاون في منطقة صالة، واستهداف تجمعاتهم وتحصيناتهم في جبل جرة محققة إصابات مباشرة.

وأكد المصدر أنه تم كسر زحف لمرتزقة العدوان السعودي شمال المخا حيث قتل وجرح عدد كبير منهم أثناء كسر الزحف، وشن الجيش واللجان الشعبية بعد انكسار زحف المرتزقة هجوماً تمكنوا فيه من السيطرة على عدد من مواقع قوى العدوان شمال المخا، كما تم التصدي لزحف للغزاة والمرتزقة باتجاه يختل شمال المخا مسنودا بغطاء جوي ومشاركة طيران الأباتشي والاستطلاع، وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة بصاروخ موجه ومصرع من على متنها خلال التصدي للزحف باتجاه يختل شمال المخا.

وأوضح المصدر أن الجيش اليمني واللجان استهدفوا في محافظة مأرب تجمعات المرتزقة بوادي نملة في حريب القراميش بقذائف المدفعية، فيما لقي احد المرتزقة مصرعه في جبهة المخدرة بمديرية صرواح.

وفي محافظة الجوف، أشار المصدر العسكري ذاته إلى أنه تم تدمير آلية للمرتزقة في كمين محكم للجيش واللجان الشعبية في وادي شواق بمديرية الغيل، كما شنوا هجوما مباغتا على معسكر السلان بالمديرية ذاتها سبقه عملية تمشيط مكثفة وتلاه قصف مدفعي ما ألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف المرتزقة، كما سقط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية غرب مديرية المتون وتم إحراق آلية لهم خلال استهداف تجمعاتهم في المديرية ذاتها.

وذكر المصدر العسكري نفسه أن الجيش واللجان استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي، فيما كسروا محاولة زحف للمرتزقة وعناصر القاعدة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء ما أدى إلى مصرع وجرح أعداد منهم.

في السياق، لقي جنديان سعوديان وثمانية من مرتزقة العدوان مصرعهم، الجمعة، برصاص الجيش اليمني واللجان الشعبية في ميدي قبالة جيزان.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خلال عملية عسكرية موفقة قتل جنديين سعوديين وثمانية من مرتزقة العدوان غرب ساحل ميدي قبالة جيزان.

وأضاف المصدر العسكري عن استهداف تجمعات وتحصينات للمرتزقة غرب ساحل ميدي بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.

يشار إلى أن مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي تلقوا انتكاسات متتابعة خلال الأيام الماضية خلال محاولاتهم الزحف باتجاه مديرية ميدي الحدودية وتكبدوا خسائر فادحة في العدد والعتاد.

وفي غضون ذلك أطلقت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد منتصف ليل الجمعة صاروخ " قاهر2 M " البالستي المتوسط المدى مستهدفة تجمعا للجيش السعودي ومرتزقته بمنطقة الموسم بجيزان.

وأفاد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ " قاهر2 M " الباليستي على تجمع للجيش السعودي ومرتزقته في مركز الحافية بالموسم-جيزان.

يشار الى أن القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية، أعلنت في الـ28 مارس الماضي استكمال سلسلة تجاربها التي وصفتها بالناجحة على هذا النوع من الصواريخ المتوسطة المدى.مطلقة عليها اسم قاهر2 M ".

كما أعلنت حينها في وقت سابق استهداف قاعدة الملك خالد بن عبد العزيز الجوية في خميس مشيط بعسير، بثلاث صواريخ باليستية متوسطة المدى .

واستطاعت القوة الصاروخية تطوير صواريخها وإنتاج أخرى محلية الصنع في إطار سعيها لتطوير قدراتها من أجل ردع العدوان والحفاظ على وحدة واستقلالية اليمن.

من جهة اخرى استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما وصفته عملية التمييز والمنع التي تعرضت لها شبكة المسيرة الاعلامية اليمنية في تونس بعد ايقاف مشاركتها في مهرجان الاذاعة والتلفزيونات العربية.

وفي بيان للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي حصلت المسيرة على نسخة منه طالب الصحفيون التونسيون إدارة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتوضيح موقفها من ايقاف مشاركة شبكة المسيرة وآليات اتخاذ القرار فيه لتحديد مسؤولية كل الأطراف في ضرب حق المؤسسة في المشاركة في هذه الفاعلية المهمة.

وأعتبرت النقابة أن ما أقدمت عليه إدارة المهرجان يُعتبر موقفا سياسيا بامتياز يضرب في العمق أهميّة المهرجان بوصفه آلية لدعم حرية الإعلام والتعبير في المنطقة العربيّة ويطعن في استقلالية إدارته.

وكان اتحاد الإعلاميين اليمنيين أدان في بيان صدر عنه السبت، رضوخ إدارة مهرجان الإذاعات والتلفزيونات العربية للضغوطات السعودية بإيقاف مشاركة شبكة المسيرة،