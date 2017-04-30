أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، عن التوصل الى الإتفاق مع كبار مسؤولي شركة روس اتم بشأن مواصلة المحادثات الثنائية في طهران وموسكو لتعزيز التعاون النووي.

واضاف كمالوندي وهو مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية في الشؤون الدولية والقانونية: انه بحث خلال لقائه مدير عام شركة روس اتم، الكسي ليخاتشوف، ومساعده في الشؤون الدولية نيكولاي اسباسكي، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون النووي وتبادل الوفود بين البلدين لمتابعة القضايا الهامة في هذا المجال.

يذكر ان خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) ساهمت في تذليل العقبات التي كانت تعترض التعاون النووي بين البلدين حيث باشرت روسيا بتنفيذ مشاريع نووية مختلفة في ايران ولازالت المفاوضات جارية بين البلدين لتعزيز التعاون في هذا المجال.

في سياق آخر يزور مفوض الطاقة بالاتحاد الاوروبي ميغل آرياس كانيتي، طهران على رأس وفد للبحث في سبل تطوير التعاون مع ايران في مجال الطاقة.

والتقى كانيتي بعد ظهر أمس السبت مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، حيث بحث الجانبان التعاون النووي السلمي بين ايران والاتحاد الاوروبي.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها كانيتي الى طهران، وكانت الاولى في العام الماضي بمعية 6 مفوضين آخرين من الاتحاد الاوروبي ضمن الوفد المرافق لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني.