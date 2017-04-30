  • الأحد ٣ شعبان ١٤٣٨
  • الأحد , أبريل 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192364 تاريخ النشر: نيسان 29, 2017 الوقت: 18:58 الاقسام: محليات  
كمالوندي: ايران وروسيا تواصلان مفاوضاتهما لتعزيز التعاون النووي

كمالوندي: ايران وروسيا تواصلان مفاوضاتهما لتعزيز التعاون النووي

* مسؤول بالإتحاد الاوروبي في طهران لبحث تطوير التعاون في مجال الطاقة
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، عن التوصل الى الإتفاق مع كبار مسؤولي شركة روس اتم بشأن مواصلة المحادثات الثنائية في طهران وموسكو لتعزيز التعاون النووي.
واضاف كمالوندي وهو مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية في الشؤون الدولية والقانونية: انه بحث خلال لقائه مدير عام شركة روس اتم، الكسي ليخاتشوف، ومساعده في الشؤون الدولية نيكولاي اسباسكي، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون النووي وتبادل الوفود بين البلدين لمتابعة القضايا الهامة في هذا المجال.
يذكر ان خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) ساهمت في تذليل العقبات التي كانت تعترض التعاون النووي بين البلدين حيث باشرت روسيا بتنفيذ مشاريع نووية مختلفة في ايران ولازالت المفاوضات جارية بين البلدين لتعزيز التعاون في هذا المجال.
في سياق آخر يزور مفوض الطاقة بالاتحاد الاوروبي ميغل آرياس كانيتي، طهران على رأس وفد للبحث في سبل تطوير التعاون مع ايران في مجال الطاقة.
والتقى كانيتي بعد ظهر أمس السبت مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، حيث بحث الجانبان التعاون النووي السلمي بين ايران والاتحاد الاوروبي.
وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها كانيتي الى طهران، وكانت الاولى في العام الماضي بمعية 6 مفوضين آخرين من الاتحاد الاوروبي ضمن الوفد المرافق لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1193 sec