ترأس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، صباح السبت، القداس الإلهي باستاد الدفاع الجوي في القاهرة، بمشاركة نحو 25 ألف شخص من كافة المحافظات المصرية.

مؤكدا ان لا سلام من دون حوار وانفتاح

ودعا البابا خلال القداس إلى المحبة والرحمة والصدق، وقال: الإیمان الحقیقي هو ذاك الإیمان الذي یجعلنا أكثر محبةّ وأكثر رحمة وأكثر صدقاً وأكثر إنسانیة.

وأضاف: هذا ما یقودنا إلى أن نرى في القریب (منا) لا عدواً علینا أن نهزمه بل أخاً علینا أن نحبه ونخدمه ونساعده، إن الإیمان الحقیقي هو ذاك الذي یحثّنا على أن ننشر ثقافة اللقاء والحوار والاحترام والأخوة.

وتابع: إن الإيمان الحقيقي یحملنا على حمایة حقوق الآخرین بنفس القوة والحماس اللذین ندافع بهما عن حقوقنا.

وأكد رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس (ألا سلام من دون حوار وانفتاح).

وكان بابا الفاتيكان قال في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام في مصر الذي يزورها زيارة رسمية إن العنف هو إنكار أي دين حقيقي وإن الدين ليس المشكلة بل هو حجر أساس في حل المشكلة، داعياً رجال الدين المسلمين والمسيحيين إلى نبذ العنف الذي يرتكب باسم الله.

وأكد قائلاً: لا بدّ اليوم من مواجهة التناقض الخطير الذي يسعى إلى تحجيم دور الدين وإبعاده عن الدور الحضاري والمدني، ولا بدّ أيضاً من الحديث عن خطورة التمييز بين الدين والسياسة.

وأضاف: شهد عالمنا هذا عولمة واستغلال العديد من الوسائل ونشهد الكثير من الإهمال والتجاهل الذي يجري بسرعة رهيبة، ومن الصعب القول إن الأديان لا بد أن تزدهر من جديد، مؤكداً أن الدين ليس مشكلة وإنما هو جزء من حل المشكلة، ومشدداً لا بدّ أن تعلم حضارة الانسان.

بدوره شدد شيخ الأزهر أحمد الطيب على أن الإسلام والمسيحية واليهودية ليست أديان إرهاب، مقدراً تصريحات البابا فرنسيس بابا الفاتيكان التي تدفع عن الإسلام تهمة الإرهاب.

وأضاف شيخ الأزهر خلال كلمته في ختام مؤتمر الأزهر العالمي للسلام: إن تصريحات البابا فرنسيس تحرص على احترام العقائد والأديان، داعياً إلى الوقوف معاً ضد من يشعل الفتنة في كل العالم.

والتقى البابا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ودعا إلى الاحترام غير المشروط لحقوق الإنسان غير القابلة للمساومة كالحق في المساواة بين كافة المواطنين وحق حرية الدين والتعبير دون أدنى تمييز، وقال بالعربية: الدين لله والوطن للجميع.

ولاحقاً، زار البابا الكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في وقت أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد تفجيرين انتحاريين تبناهما تنظيم داعش ضد كنيستين قبطيتين في التاسع من نيسان/ إبريل وأسقطا 45 شهيداً.

كما أدى تفجير داخل الكنيسة البطرسية في منطقة العباسية بالقاهرة إلى استشهاد 28 شخصاً وإصابة 49 آخرين.

هذا وشددت السلطات المصرية من تدابيرها الأمنية في محيط كل كنائس البلاد، خشية تعرضها لأي اعتداء أثناء زيارة البابا. كما أغلقت كل المنطقة المحيطة بالسفارة البابوية حيث ينزل البابا، أمام حركة السير، وانتشر فيها العديد من عناصر الشرطة والجيش.

* البابا يصلي مع كل الطوائف الكاثوليكية

هذا واحيى البابا فرنسيس السبت قداساً للكاثوليك المصريين في استاد رياضي بضاحية شرق القاهرة يتسع لقرابة 30 ألف شخص، حيث صلى مع أبناء كل الطوائف الكاثوليكية المصرية، خصوصاً الكنائس القبطية والأرمنية والمارونية وكنيسة الروم الكاثوليك.

وألقى رأس الكنيسة الكاثوليكة البالغ عدد أتباعها في العالم 3ر1 مليار، عظة في القداس الذي اقيم باللغتين العربية واللاتينية.

وبعد غداء مع أساقفة مصريين، إلتقى البابا الحبر الأعظم كهنة المستقبل الذين يدرسون في معهد ديني للأقباط الكاثوليك في جنوب القاهرة.

وقد غادر بابا الفاتيكان مصر السبت في ختام زيارة مدتها 27 ساعة أحيطت بتدابير أمنية شديدة.