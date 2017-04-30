ناشد سُجناء "جو" في البحرين، نشطاء حقوق الإنسان لبذل الجهود وتكثيف المساعي من أجل تحسين أوضاعهم المُزرية.

وفي بيان لهم، أشار السجناء إلى أن معاملتهم سيئة للغاية، فإنهم يتعرضون لأساليب تعذيب تفوق الوصف، إضافة إلى حرمانهم من حق النظافة الشخصية لعدم توفر المياه في المراحيض، كما أن تلوث الأطعمة التي يقدمونها لهم تسببت في إلتهاب أحشائهم.

من جهتها صنفت منظمة "فريدوم هاوس" دولة البحرين في قائمة الدول "غير الحرة"، واعتبرتها من بين أسوأ دول العالم في حرية الصحافة ومن بين الدول الأكثر قمعا في الشرق الأوسط.

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي، أنه "منذ سحقه الحركة الاحتجاجية الديمقراطية الشعبية بعنف في عام 2011، ألغى النظام الملكي بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وقام بتفكيك المعارضة السياسية، ولا يزال يمارس قمعا قاسياً ضد السكان".

وأشارت إلى أن الصحفيين والكيانات الإعلامية في البحرين عانت من المضايقات والتهديدات، لا سيما فيما يتعلق بتغطية أخبار المسؤولين الحكوميين.

من جانب آخر طالب السبت، اكثر من 80 عالم دين في بريطانيا النظام البحريني بوقف محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وجاء في البيان إن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله يعد من كبار أعلام ورموز الأمة الإسلامية لما يتمتع به من رتبة علمية عالية، وهو عالم رباني جليل متفان لصالح دينه وبلده وشعبه، وقد وظّف عمره الشريف في التعليم والوعظ والإرشاد، والدعوة إلى السلم الأهلي، ونبذ الكراهية بين أبناء الطوائف الإسلامية، وتجنب التحريض على سفك الدماء، وحفظ مصالح البلاد والعباد، ولسماحته مودة خاصة ومكانة عالية لدى مراجع الشيعة والحوزات العلمية لما يحوزه من صفات متعالية في السلوك والأخلاق والسيرة والعمل.

إننا نعرب عن أشدّ القلق على سماحته وندعو حكومة البحرين الى وقف محاكمته، ونرى بأن المساس به يوجب ضررا كبيرا.