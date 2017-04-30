اكد وزير الدفاع العميد حسين دهقان انه تم الإتفاق مع روسيا وسوريا في الاجتماع الثلاثي للعمل على توسيع الهدنة في سوريا، معتبرا الهجوم الصاروخي الاميركي الذي جرى قبل فترة على قاعدة (الشعيرات) بانه جاء بهدف تقوية الارهابيين.

وفي ختام زيارته الى موسكو التي استمرت 3 أيام تحدث العميد دهقان في تصريح لمراسلي وكالتي (ارنا) والاذاعة والتلفزيون الايراني، عن مؤتمر موسكو للأمن الدولي والقضايا التي طرحت ونوقشت وكذلك لقاءاته التي اجراها على هامش المؤتمر مع وزراء دفاع العديد من الدول المشاركة.

واشار الى ان من القضايا المهمة التي طرحت كانت قضية الارهاب وكيفية التصدي له بعيدا عن المعايير المزدوجة وقال: انه ينبغي مكافحة ومحاربة ظاهرة الارهاب التي تعرض للخطر وتهدد جميع الدول والشعوب.

واشار الى انعقاد الاجتماع الثلاثي الخاص الثاني حول سوريا وقال: تم خلال الاجتماع بحث القضايا الميدانية والسياسية حول سوريا.

واوضح بانه تم في الاجتماع الثلاثي دراسة القضايا الميدانية وكذلك طرح مشروع أعده الروس اخيرا حول الهدنة وتقرر دراسة ابعاده المختلفة بصورة دقيقة.

وفي تصريح آخر له، أكد وزير الدفاع ان طهران ترفض الاملاءات الاميركية، ومستعدة لمواجهة أي حلف اسرائيلي سعودي اميركي.

وتحدث دهقان، في لقاء خاص مع (RT) الجمعة على هامش مشاركته في مؤتمر موسكو الدولي الامني، عن الملفات الساخنة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها من قضايا غرب آسيا والتي تلعب طهران دورا محوريا في مجرياتها.

واعتبر ان اي حديث حول تعزيز العلاقات مع اميركا في ظل سياساتها الحالية امر غير ممكن التحقق.

وقال دهقان: إن اميركا التي تتدخل في كل مكان لا يمكنها ان تكون طرفا في الحوار وتسعى لتعزيز العلاقات معنا.

واعرب عن تصوره انه اذا غيرت اميركا سياساتها وباتت كالبلدان الأخرى فإنه بالإمكان التحدث عن تعزيز العلاقات الا انها لا يمكن ان تكون شريكا لايران حاليا.

واعتبر ان الحديث عن جهود الرئيس حسن روحاني في إقامة علاقات مع اميركا هو حديث قديم اذ ان السياسة الخارجية لايران واضحة للغاية وان روحاني ملتزم بها.

ولفت الى ان البعض يتصور انه يستطيع التأثير على الإنتخابات في ايران ويجعلها تصب لمصالحه الا ان هذا الامر غير ممكن التحقق حيث ان الشعب الايراني واع ويعرف اعداءه جيدا.