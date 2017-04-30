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|رقم الخبر: 192359
|تاريخ النشر: نيسان 29, 2017
|الوقت: 18:52
|الاقسام: عربيات
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طائرة صهيونية تخترق الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيترون
أعلن الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع تابعة للكيان الصهيوني اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.
وذكر بيان للجيش اللبناني السبت، أن الطائرة غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب.
من جهة اخرى أعلن الجيش اللبناني، أن زورقا حربيا اسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على ثلاث مراحل ولمسافة أقصاها 389 مترا.
وقال الجيش اللبناني في بيان إنه تجري متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
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