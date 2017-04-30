  • الأحد ٣ شعبان ١٤٣٨
  • الأحد , أبريل 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192359 تاريخ النشر: نيسان 29, 2017 الوقت: 18:52 الاقسام: عربيات  
طائرة صهيونية تخترق الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيترون

طائرة صهيونية تخترق الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيترون

أعلن الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع تابعة للكيان الصهيوني اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.

وذكر بيان للجيش اللبناني السبت، أن الطائرة غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب.

من جهة اخرى أعلن الجيش اللبناني، أن زورقا حربيا اسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على ثلاث مراحل ولمسافة أقصاها 389 مترا.

وقال الجيش اللبناني في بيان إنه تجري متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: بيروت/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0683 sec