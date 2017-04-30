كشف وزير العدل الجزائري طيب لوح، عن استلام 7 مطلوبين لدى القضاء و تسليم 6 آخرين لدول مختلفة في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأوضح لوح خلال حضوره حفل تخرج بمدرسة إدارة السجون بـ"القليعة"، التابعة لولاية تيبازة، بحسب "روسيا اليوم"، أن الجزائر لجأت لإبرام اتفاقيات ثنائية لمكافحة الإرهاب أسفرت خلال السنتين الماضيتين عن استلام 7 مطلوبين للقضاء الجزائري من دول مختلفة، دون أن يذكرها بالاسم متورطين في قضايا إرهابية، وكذلك في قضايا تهريب المخدرات.

وسلمت الجزائر من جانبها، بحسب وزير العدل، في إطار اتفاقيات التعاون الدولي الثنائي 6 مطلوبين للأجهزة القضائية من دول مختلفة.

وفي سياق متصل، ذكر لوح أن نزلاء السجون المتورطين في قضايا إرهابية يستفيدون من برامح دينية لمكافحة الفكر المتطرف في إطار اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية وضمن مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تركز على الشق الأمني والاقتصادي والاجتماعي والفكري الذي وصفه بـ"المهم جدا".